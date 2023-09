Arbitre: Delaye.

Cartes jaunes: Teklak, Granville, Kasmi, Coopman, Stiers, Van Mol, Lambert.

Carte rouge: Dewaele (82e).

Buts: Lecour (0-1, 1re), Gilain (1-1 pen, 32e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne (103e Fastrez), Teklak (83e Lambert), Gillis, Bastin, Gilain, Guiot (89e Kembi), Guerri (103e Steeno), Lorenzon.

HARELBEKE: Bossut, Vandenbroucke, De Smet (91e Kesteloot), Van Damme, Van Mol (106e Vanwildemeersch), Toye (62e Stiers), Kasmi, Coopman, Dewaele, Santens (84e Balcaen), Lecour (62e Beirlaen).

Les séances de tirs au but sont d’une cruauté sans fin pour les Walhérois, déjà écartés de la route du tour final par ce biais, fin de saison dernière. Et ce dimanche, de celle qui devait leur offrir un match de gala chez une équipe de Pro League. La déception était d’autant plus pointue que les visités ont sorti une nouvelle prestation trois étoiles, sous une chaleur étouffante et face à un adversaire au métier éprouvé. "Je suis fier des gars, par rapport au contenu de leur match et de la qualité en face, soulignait Lionel Brouwaeys. On a eu plusieurs possibilités de faire la différence, même avant les prolongations. On nous annule aussi un but pour une faute ou un hors-jeu qu’il faudra vérifier sur les images. Et défensivement, on a bien géré."

Le match commença pourtant par une malheureuse glissade de Granville, sur un ballon en profondeur, dont Lecour tira profit en trompant De Vriendt. Mais ce coup du sort fut bien vite digéré par les équipiers de Gilain, qui armait la première frappe des siens, alors que la tête de Lorenzon passait au-dessus. Un coup franc de Vandenbroucke, dévié juste à côté, rappelait que les "Mauves" pouvaient se montrer impitoyables à la moindre occasion. Mais les Onhaytois revenaient méritoirement à égalité, suite à une main adverse dans le rectangle. Le "capi" Gilain se chargeait de convertir la sentence, malgré la "touchette" de Bossut.

Onhaye reprenait avec la même envie d’aller bousculer ses invités et y parvenait, par Lorenzon, Granville ou Bastin. Les Flandriens, eux, attendaient l’injection de sang neuf dans leurs rangs pour revenir inquiéter De Vriendt, à deux reprises via Santens, dont la seconde tentative heurtait la latte. L’exclusion de Dewaele, venu contester trop véhémentement auprès de M. Delaye, suite à une faute de Van Mol sur Guerri qui aurait mérité plus qu’une jaune, n’allait pas s’avérer déterminante. "On a encore essayé, mais en jouant long vers leurs grands gabarits, ils annulaient notre supériorité numérique", relevait "Lio".

Les prolongations, de fait, allaient être assez fermées, entre deux équipes ayant déjà beaucoup donné. Il y eut tout de même ce but de la tête de Lorenzon invalidé lors de la première et cet envoi trop enlevé de Steeno dans la seconde. Avant cette fatidique séance de tirs au but, qui voyait Gilain tirer au-dessus et Bossut aller chercher le tir pourtant bien placé de Gillis. "On va récupérer, puis se remobiliser pour passer tout de suite à autre chose", concluait le T1 walhérois. Ce sera un voyage à Schaerbeek, lui aussi éliminé de la Coupe (4-3 après prolongations).