Arbitre : Braley.

Cartes jaunes: Di Vrusa, Valcke, Ozturk, Erdogan, Depril, Haddouf.

Buts: Ozturk (0-1, 15e), Moatassim (1-1, 58e), Debauque (1-2, 65e).

TAMINES: Akou, Erdogan, Cagnina, Boukamir, Gourad, Touenti (66e Luzolo), Balde (46e Campitelli), Haddouf, Moatassim, Seddiki, Safouesse (46e Almeida).

MANAGE: Vanhecke, Papassarantis, Scohy, Cuche, Di Vrusa (60e Debauque), Depril, Thibaut (67e Fromont L.), Valcke, Wildemeersch (80e Paquot), Fromont F. (85e Lintermans), Ozturk.

Face à Manage, Tamines n’a toujours pas réussi à prendre ses premiers points de la saison. En cause ? Des erreurs individuelles, à l’image des deux buts encaissés. "On prépare les phases arrêtées durant la semaine et pourtant, on encaisse le premier but sur corner. Le ballon traverse tout le monde et l’adversaire n’a qu’à le pousser au fond, c’est inexcusable", affirme Saïd Khalifa.

Peu après l’heure de jeu, à la suite d’un centre venu de la gauche, c’est Debauque qui profitait de la sortie hasardeuse du portier taminois pour redonner l’avantage aux siens. "On commet beaucoup d’erreurs individuelles qui nous coûtent cher, je suis déçu", poursuit l’entraîneur taminois. Un but évitable alors que son équipe était parvenue à rétablir l’écart quelques minutes avant cela, grâce à un penalty de Moatassim. Une égalisation sur ce type de phase qui témoigne de la difficulté à marquer des buts de plein jeu du côté de la Jeunesse. Elle s’est créé quelques opportunités en fin de rencontre, en vain. Ce sont surtout des déchets techniques qui ont empêché Tamines d’égaliser.

"Il faut du temps"

Ce dimanche, c’est l’équipe la plus forte collectivement qui l’a finalement emporté. "Dans le jeu, Tamines est une très belle équipe et nous avons souffert par moments, confie Valentin Debauque. Mais on a su marquer au bon moment et c’est le résultat d’un travail effectué depuis le début. On essaie de maximiser l’esprit d’équipe par rapport à nos qualités individuelles, c’est de cette manière que l’on se sortira de situation compliquée comme dans ce match-ci".

Du côté de la Jeunesse, là est toute la problématique de ce début de saison. "On n’arrive pas à produire un jeu collectif. On y travaille mais il faut du temps pour que ce que l’on veut mettre en place soit assimilé", conclut Saïd Khalifa.