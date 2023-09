Saint-Gérard comme un poisson dans l’eau

De son côté, le mentor du Standario, Marc Jodogne, notait: "Ce sont surtout les phases arrêtées qui ont fait la différence. Nous avons tenté de revenir, sans succès, après leur ouverture du score."

Moustier B 7 - Falisolle-Aisemont 0

Grégory Arndt et Alain Nonveiller, ex-coachs de Falisolle, n’ont pas eu de pitié pour leur ancienne équipe lors de ce derby. Les "Zébres" ont dominé ce duel sambrien de bout en bout et s’étaient détachés via Maroye, Reims et Fournier avant la pause. Fournier, à trois reprises, et Chemlal entérinaient l’efficacité moustiéroise devant les buts.

Ham B 3 - Auvelais B 0

Avec cette victoire, les "Hannetons" restent sur un 6/6 du meilleur effet. Petit, Warnon et encore Petit avaient déjà fixé les chiffres avant la pause. "Dommage que c’est sur trois cadeaux", estimait le T.1 visiteur Fabrice Bethume. "J’ai une très jeune classe, qui apprend bien et progresse", constatait-il.

Emines B 1 - Lesve B 0

"Ce fut vraiment difficile face à des Lesvois accrocheurs et bien organisés", constatait le coach éminois, Louis Marchal. Le verdict ne tombait qu’à la 88e, quand Michaux mettait à profit une phase arrêtée pour inscrire l’unique but.

Salzinnes-Namur 1 - Flawinne B 2

On s’attendait à un derby acharné et il le fut. "Dommage que le coach adverse ait arbitré à sens unique", se plaignait le T.1 des visités, Nicolas Pierlot. "J’ai arbitré correctement, en omettant même de siffler un penalty pour nous, pour ne pas plus envenimer l’ambiance", répliquait Jérémy Jacques. Les échanges furent partagés. À la 26e, Filée signait le 0-1. À 60e, Lemoine, le transfuge de Bois-de-Villers, ouvrait son compteur-but pour le 0-2. À la 66e, un tir de Mathelart échappait au gardien visiteur René Jacques. Sans conséquence finalement, les visités se retrouvant à dix suite à l’exclusion de Kouogang.

Onoz 0 - St-Gérard 2

Les Brognois continuent sur leur lancée en évitant le piège tendu par le Standario. Celui-ci tenait la dragée haute aux hommes de Marcel Picavet au repos. À la 56e, un envoi tendu de Defoy trouvait la faille. Les visiteurs géraient bien cette avance et allaient la doubler à la 75e, via Bloc. Réduits à 10 à la 85e, les Onoziens ne parvenaient plus à réagir.

Sauvenière B 6 - Temploux B 1

Face à des "Aviateurs" encore en apprentissage, les "Wawas" ont déroulé et confirment leurs bonnes dispositions par un 6/6. Avant le café, Renier, Theizen et une infiltration gagnante de Hubert avaient déstabilisé les Temploutois de Marc Kesch. Après un nouveau but, signé libouton à la 68e, Hernaelsteen parvenait à sauver l’honneur à la 75e. Un doublé de Hubert fixait les chiffres.

Taviers B 1 - Mazy 1

Les "Marbriers" étaient enlisés dans le faux rythme de la Jeunesse au premier acte, selon leurs dires. Dès la 47e, Marchal portait les Hesbignons aux commandes. Mazy insistait pour revenir et était récompensé par un but de Barras à la 81e.

Jemeppe B 0 - Floreffe 5

Les jeunes "Chimistes", sous l’interim de Florian Badoux, ont bien résisté au leader. Ce dernier n’avait que deux buts d’avance à la pause, signés Mathis Parise. Vanderwauwen et un doublé de Matteo Parise en fin de match donnaient au score une allure sévère.