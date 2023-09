Plus attrayant que les Diables

Carte jaune: Preudhomme.

Buts: Toussaint (0-1, 23e), Quevrin (1-1, 44e ; 2-1, 57e), Delcorps (3-2 pen., 54e; 3-3, 77e), Lorent (4-3, 85e), Lakhouil (5-3, 92e).

FERNELMONT: Vandenkerckhoven, Carpiaux (61e Luzanga), Preudhomme, Quevrin, S. Sacré, Lorent, Houart (81e Lakhouil), Wauquaire, Van De Sande (86e G. Pirson), Collard (58e Beguin), K. Savré.

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Bodart, Farikou (46e Delcorps), Jaspard, Cloots (67e Delvaux), Baudoin, Lecomte (46e Bastien), A. Simon (61e Soleil), Toussaint, B. Dhyne.

S’il fallait regarder un beau match de foot, c’est à Fernelmont qu’il fallait se rendre ce dimanche après-midi. Deux équipes constantes dans tous les milieux du jeu se font face. On assiste à de l’engagement, de la combativité, mais toujours dans le respect. Les visités, juste après la pause fraîcheur, se font prendre à froid sur un corner. Avant la rentrée aux vestiaires, Wauquaire, d’une passe lumineuse, permet à Quevrin de planter une rose et aux Hesbignons de rentrer un peu plus sereins aux vestiaires. Quelques occasions se présentent pour les deux formations, mais en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, les deux équipes font trembler les filets adverses de la même manière: passe en profondeur bien calibrée et convertie par les deux attaquants. Wauquaire dans sa fougue de vaincre, commet l’irréparable, à la 80e. Le penalty est converti par Delcorps, monté après le repos. Mais les changements de Benjamin Joine finissent par payer, même si le coach précise: "C’est une équipe d’expérience à laquelle on a fait face mais on doit reculer et on manque de défenseurs actuellement." Du côté Meuti, le coach Jean-Jacques Favaro avoue que "c’était un bon match, mais il nous reste deux ou trois choses à régler".