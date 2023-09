Arbitre: Hentschel.

Cartes jaunes: Franckinioulle, Geurde, Lamort, Depotter.

Cartes rouges: Depotter (2 c.j., 61e), Collin (67e).

Buts: Maistriaux (1-0, 20e ; 2-0, 27e), Wauthy (1-2 pen., 30e ; 2-2 pen., 78e), Chen (3-2, 86e).

ROCHEFORT: Boudry, Franckinioulle, Leleu, Capouet, Chen, Kersten, Wauthy, Héligers (67e Servais), Paquay (87e Mahin), Geurde, Brilot (46e Collin).

NISMES: Rousseau, Minet, Delpire, Llinares (79e Libert), Horé (67e Boudin), Hallaert (43e Depotter), Fraiture (60e Nava Fernandez).

Dès le début de rencontre, les deux équipes proposent un très beau jeu, posé et de qualité. La première occasion vient des pieds de Jérémy Wauthy, qui lancé en profondeur, efface son défenseur, frappe mais Rousseau est à la bonne place. À la 20e, les Nismois partent en contre, Sanchez déborde, sert Maistiaux qui ouvre le score pour les visiteurs (0-1). À peine sept minutes plus tard, Sanchez, encore lui, sert à nouveau Maistriaux sur un plateau (0-2). Les Rochefortois vont rapidement réagir et à la demi-heure, Wauthy, sur penalty, réduit l’écart (1-2). À la 60e, Nismes se retrouve à dix suite à l’exclusion de Depotter. Aux 63e et 64e, l’excellent Rousseau effectue deux superbes parades.

Rochefort se retrouve également à dix, suite à l’exclusion directe de Collin. À treize minutes du terme, Rochefort égalise par Wauthy, à nouveau sur penalty. Les visités vont finalement infliger la première défaite de la saison aux Nismois, à cinq minutes du terme, Chen d’une frappe magistrale inscrit le troisième but. "Face à une très belle équipe de Nismes, nous avons mal entamé la rencontre, explique l’omniprésent Ben Leleu . Ensuite, notre force de caractère a été excellente".

Du côté visiteur, le coach se montrait logiquement fort déçu: "On débute bien le match, sans trop bien jouer. Leurs pièces maîtresses Leleu et Wauthy nous ont fait vraiment mal ce dimanche."