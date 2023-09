Arbitre: Michelin.

Cartes jaunes: Richir, Seutin, Gorge, Minet, Bouyaalan.

But: Richir (1-0, 35e).

LOYERS: Salmon, Sbaa, Colard, Dandoy, Deart Bajraktari (70e Lampecco), Seutin (70e Bouyaalan), Richir, Collard (75e Mathy) Craps (80e Mandil), Scaffidi, Nguea.

BEAURAING: Delobbe, Colaux (62e Pirard), De Becker, Pires, Ansiaux, Ronsijn, Suray (75e Wolf), Minet (82e Toupet), Baudoin, Ferreira, Gorge (19e Collart).

Après la rencontre, le T1 JF Beguin débriefait avec le sourire. "On a dominé pendant presque 90 minutes, sans concéder d’occasions, mais le match avait un faux rythme imposé par l’adversaire. On n’a pas réussi à se mettre à l’abri." En effet, la partie n’a pas offert beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent, surtout côté beaurinois. C’est simple, les visiteurs n’ont pas tiré au but. Collard lançait les hostilités en touchant la barre (27e) avant de manquer sa frappe après une remise en retrait. Bajraktari l’imitait avant que, sur une superbe action collective construite par Dandoy, Collard et Sbaa sur le côté droit, Richir ne débloque le marquoir d’une belle frappe croisée. Au retour des vestiaires, c’est le calme plat pendant un gros quart d’heure, jusqu’à ce que Delobbe, en vue ce samedi, ne sorte le grand jeu pour limiter la casse. D’abord devant Nguea puis sur la tête de Craps. En fin de rencontre, un gros tacle de Scaffidi n’était pas loin d’offrir un penalty. "On a bien tenu Loyers même si on a couru après la balle, décortiquait Justin Delobbe. La dernière passe manque devant, sinon, défensivement, c’était bon. L’expérience commence à venir dans l’équipe, maintenant il faut des points."