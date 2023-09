P3C Namuroise : Lesve dans le dur contre Jemeppe

"Le bilan actuel est positif, se réjouit le mentor jemeppois Patrice Marichal. L’ambition est de faire mieux, ou aussi bien, que la précédente saison (3e). Avec l’arrivée de Dupont, Yilmaz et Thomas Martinez, nous avons un bon groupe, et surtout un vestiaire soudé, qui vit très bien et est un mélange de fougue et d’expérience. Le tour final est un objectif clair pour nous."

Auvelais 1 – Moustier 4

"Huit joueurs, dont quatre titulaires, sont toujours en vacances", précisait le T1 auvelaisien Vincenzo Albanese. Costato a égalisé à l’approche du repos. Caubergs (0-1 et 1-2), Collart (1-3) et Faye (1-4) se sont partagé les buts visiteurs.

Surice B 6 – Pesche B 0

Premier succès de la saison pour les "Fromagers". Et quel succès ! Mis sur orbite par un autogoal de Carlier, les visités prenaient le large via Hainaut et Christophe. Coppée corsait l’addition en début de seconde période. Le même Coppée et Renard donnaient au score des allures de bicyclette tennistique. "Ces trois points font du bien, reconnaissait le T1 Frédéric Pirson. Mais cette première victoire est ternie par la grave blessure de Jordan Christophe, victime d’une rupture du tendon d’Achille. Emmené aux urgences par notre délégué Laurent Jeanmart, Jordan est opéré ce lundi matin."

Lesve-Arbre 0 – Jemeppe 6

Candidats au top 5 (voire mieux ?), les Chimistes n’ont pas fait dans la dentelle chez des Coalisés qui ne visent que le maintien. Après un repos atteint sur un score de forfait (0-5), la seconde période était un peu moins déséquilibrée. Legrain (4), Dupont et Pauwels se sont partagé les buts. "Nous avons déroulé après avoir laissé passer l’orage du premier quart d’heure", précisait le T1 sambrien Patrice Marichal.

Denée 2 – Somzée 3

Houssonloge trouvait la faille après les premières minutes d’observation. Son équipier Chintinne lui emboîtait le pas, mais il trompait son gardien Dulière. Belle signait le doublé à un moment psychologique important (1-3). Si Bourgeois relançait le suspense, le score ne changeait plus.

Nismes B 0 – Philippeville 1

Le but tardif (92e) de Pierrot, sur corner, permet aux Etoilés de conserver la tête du classement en compagnie de Somzée. Dimanche prochain, les leaders s’affronteront à Somzée. "Un match équilibré, au cours duquel nous nous sommes créés un peu plus d’occasions", commentait le coach visiteur Jean-François Herpers.

Et. Tamines 3 – Flavion B 1

Grâce à ce succès, les Taminois entrent dans le top 5.

Lobefaro trouvait la faille au retour des vestiaires (1-0, 48e). Si De Cicco doublait la mise (2-0, 76e), Janssens relançait le suspense (2-1, 80e). Oostens fixait les chiffres (3-1, 84e). "Un match que je ne pensais jamais gagner, au vu de la première période", avouait le T1 local Maurizio Lo Manto. "Si la première période fut pour nous, nous n’avons pas concrétisé nos occasions", regrettait le T2 visiteur Yves Maenhout.