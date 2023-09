Le temps des cadeaux

Cartes jaunes: Agnelli, Nameche, Colot.

Buts: Nazé (0-1, 11e), Laurent (1-1, 14e ; 4-4, 94e), Nameche (2-1 pen., 28e ; 3-1, 36e), Leclercq (3-2, 51e), Agnelli (3-3, 67e), Kone (3-4, 83e).

BOSSIÈRE-GEMBLOUX: Lesire, Nameche, Tallier (90e Monjoie), Bauduin, M. Lepage (23e Decaluwe), Laidi, Ch. Lepage, Laurent, Fossion (76e Ginion), Bisanti, Bernard (35e Rossomme).

DINANTAISE: Delaite, Loriers (37e Compte), Taminiaux, Dujardin, Nazé (37e Makuanga), Kone, Igot, Richard, Agnelli (81e Fontaine), Michel, Leclercq (61e Misse Misse).

Privés de Cigana, suspendu, de Charpentier et Mathot, en vacances, de Guede (genou) et Lengelé (épaule), de Velghe, qui se mariait, les Unionistes, qui saluaient le retour de Decaluwe et Laurent, ont arraché le partage face à des Mosans orphelins d’Abrahamyan, Colin, Daxhelet, Leyssens et Mhaida, blessés, mais rassérénés par les retours de suspension de Colot et Nazé, et de vacances de Herman. Lors d’un début de match partagé, les visités se montraient dangereux via un coup franc de Namêche et un centre tendu de Laurent. "Il faut plus de mouvement", demandait le Mosan Martin Taminiaux. Un message appliqué à la lettre par Kone, dont le centre était repris par Nazé (0-1). Laurent y répondait de la tête (1-1). Namêche convertissait ensuite un penalty commis par Nazé (2-1) avant de tripler la mise sur un cadeau mosan (3-1). "On va le faire", encouragerait le T1 mosan Vincent Strobbe en début de seconde période. Leclercq relançait le suspense de la tête (3-2). "Gardez le ballon !", demandait le coach local Michaël Noël. Mais, en offrant l’égalisation à Agnelli (3-3), Lepage ne semblait pas avoir compris le message de son coach. Si Kone faisait 3-4 de la tête, Laurent arrachait le partage (4-4).