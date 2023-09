Le choc pour Han-sur-Lesse

"Si une équipe devait s'imposer au vu des occasions, c'était bien notre adversaire. Maintenant, nous avons aussi eu nos chances et aurions pu avoir un point ou réaliser un petit hold-up. Au vu de notre abnégation, nous aurions peut-être pu mériter un point. Nous sommes peut-être dans une année de transition."

Graide 1 - Leignon 5

Les visiteurs prennent un bon départ et ouvrent le score après cinq minutes de jeu via Farineau. Leignon domine la première période, mais doit attendre le début de seconde mi-temps pour faire le break par Poncin. Dans la foulée, Léonet réduit la marque sur penalty. Leignon ne se laisse pas surprendre et reprend ses distances avec un but de Farineau à l'heure de jeu et deux roses de Poncin et Famerée dans les dix dernières minutes.

Union Dinantaise B - Pondrôme B 1

Les visités dominent le début de partie et trouvent la faille par Leyssens après seulement dix minutes de jeu. La domination locale est totale et, avant le repos, ce sont trois autres buts qui sont marqués via M. Kishilo, Clarenne et Leyssens à nouveau. La seconde période est un peu plus équilibrée. Les Dinantais gèrent leur avantage mais encaissent tout de même un but sur un penalty de Khazafarov à la 65e.

Mesnil 1 - Gedinne B 1

Après seulement trois minutes de jeu, Gedinne ouvre le score par Gillet. Le match s'équilibre, mais Mesnil ne parvient pas à recoller au score avant la pause. En seconde période, les visités poussent et obtiennent un penalty à la 75e. Martinot le transforme. Les visités ont encore des occasions, mais ne parviennent à conclure. "Au final, on se quitte sur un nul logique. Chaque équipe aura eu sa mi-temps dans ce match, mais aucune n'a pu en profiter."

Dion 2 - Pessoux 6

Dès la 5e, K. Ansiaux place Pessoux aux commandes. Charlier réplique et égalise à la 12e. G. Miler permet à Pessoux de repasser devant à la 22e. Juste avant le repos, Dion égalise par son joueur-entraîneur Brecht. En début de seconde période, K. Ansiaux plante le troisième but de ses couleurs. Une réalisation qui coupe les jambes locales. Pessoux en profite et accentue sa domination et son avance avec trois autres buts signés Malengi Mangituka (2) et Rosier.

Schaltin B 2 - Entente Sommenoise 1

La première période est équilibrée et Renier donne l'avance aux visités un peu avant la demi-heure. La Sommenoise réagit et égalise dans la foulée par Della Torre. En seconde période, le match est tout aussi équilibré, mais ce sont finalement les visités qui s'imposent grâce à Abduli.

Houyet B 1 - Haversin B 4

Le début de partie est en faveur des visiteurs qui en profitent pour planter rapidement deux buts par Bresmal et Corhay. Haversin a encore des occasions avant la pause, mais sans parvenir à les conclure. En début de seconde période, Houyet rentre dans son match et à l'heure de jeu, réduit la marque par Warin. Haversin ne doute cependant pas et Bresmal et Masselot assurent la victoire visiteuse dans les dix dernières minutes.

Han-sur-Lesse B 1 - Dinant B 1

Les visités ont dominé la première période, sans toutefois trouver la faille. En seconde période, Han a continué à pousser sans parvenir à conclure tandis que Dinant s'est aussi créé deux belles occasions, sans succès. Il a fallu attendre les arrêts de jeu et un coup-franc de Devresse pour débloquer le match et offrir trois points au leader.