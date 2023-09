P2B Namuroise : Havelange: "On n’a pas à rougir de la défaite"

" On n’a pas à rougir de ce premier revers, lance Yves Kostic. On a manqué de précision. Notre fond de jeu n’était pas bon et on a eu beaucoup de déchets face à une équipe très combative. Menés 2-0, mes joueurs ont cependant eu la réaction pour revenir à 2-1, avant le repos. Dès la reprise, Mailleux a la balle du 2-2, mais le ballon échoue à côté du but. Après le 3-1, les gars ont eu les jambes coupées mais ils ont relevé la tête dans le dernier quart d’heure avec un heading de Koné sur le poteau et le 3-2, sur un deuxième pénalty. Je suis toutefois fier de mes joueurs qui doivent encore grandir."