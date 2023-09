Hastière n’a pas tremblé

Les "Métallos" n’ont jamais été mis en danger, même si les visiteurs ont ouvert le score au terme d’un cafouillage lors de la 3e minute, par Maistriaux. La machine visitée va alors se mettre en route pour inverser la tendance nettement avant la pause, via Muscas et Dispa (2), ainsi que Boutellier. Les visiteurs vont craquer physiquement au second acte. Tavianucci (4), Muscas et Djebali (2) vont en profiter pour additionner les perles pour un total de 13.

ES Frontières 3 - Onoz B 1

Les "Frontaliers" vont rapidement bénéficier d’un coup de réparation transformé par Denis. Même sanction en faveur des visiteurs à la 8e, mais le gardien Vandevelde stoppe l’envoi onozien. Le Standario va, malgré tout, revenir au score à dix minutes de la pause, au terme d’un cafouillage "Ce ne fut pas si facile", constatait le coach visité Maurice Delobbe. "J’ai dû changer mon dispositif après la sortie de mon libero, Francotte, blessé." Ses troupes vont émerger malgré tout, surtout au physique. À la 65e, Delabaere donna l’avance aux "Frontaliers", avant que Fery, sur une belle action personnelle à la 71e, n’assure les trois points.

Somzée B 1 - Hastière 4

Les protégés du président Florian Istace ont passé sans encombre leur premier test un peu plus corsé. Ils se firent pourtant surprendre après 15 minutes par un but signé Janssens. Ergo allait rapidement rassurer les siens en égalisant trois minutes plus tard. Mieux encore, Loviny inversait la vapeur en signant le 1-2 à la 22e. Les Somzéens revenaient à la charge à la reprise, mais se faisaient surprendre dans les dernières vingt minutes, sur un doublé de l’inévitable De Rycke.

Anhée B 7 - Ham 1

Et pourtant, les "Balouches" ont mené après 4 minutes, sur une réalisation de Pietquin. Cela ne désarçonna pas pour autant les "Orangés". Ceux-ci se portèrent aux commandes en signant trois buts via Martin et Frérotte (2). Les Sambriens encaissaient trois autres buts à la reprise via Léonard et un doublé de Martin. À la 76e, Tagnon fixa le score.

Tarcienne B 7 - Bioul B 2

Les Sang et Or menaient 1-2 à la mi-temps, en ayant ouvert le score aux 9e et 11e via Leclere et Lesire. Le but de Chilovi à la 34e remettait quelque peu de beurre dans les épinards tarciennois. Ces derniers tuaient ensuite la partie en scorant six fois, roses équitablement réparties entre Hayette, Milioni et Dogot.

Philippeville B - Clermont remis

Les "Étoilés" avaient demandé de pouvoir disputer ce duel le dimanche, vu que l’éclairage du terrain B n’était pas homologué. Le tout en accord avec son adversaire clermontois. "Le CP n’en a pas tenu compte. Nous sommes dans notre bon droit, en ayant demandé le changement à temps et à heure. Clermont nous appuiera dans notre demande de report", signale le T.1 de Philippeville, Remy Liessens.