Cartes jaunes: Hébette, Henrotaux, Rhatay, Duchesne, Nijskens, Nicolas, Warzée.

Buts: Hanicq (1-0, 45e), Bukran (1-1, 47e), Gerodez (2-1, 66e).

SPY: Nicolas, Rhatay, Barzin (53e Delcomènne), Verstraete, Gérodez (84e Barry), Hanicq (90e Malengreaux), Duchesne, Lisman, M. Boujabout, Francotte, Motte (92e Rigo).

CONDRUSIEN: Minet, Nijskens, Warzée, Kouadio (46e Hébette), Bukran, Piraux (63e Legros), Henrotaux, Ax. Defays, Maillard, Lambrechts, Vestens.

Il faut attendre la demi-heure pour voir la tête de Bukran repoussée par l’équerre. Peu après, dans l’autre camp, Lambrechts intervient fautivement sur Hanicq dans son rectangle mais Gerodez tire le penalty qui suit trop faiblement, Minet se couchant pour l’arrêter. Alors que l’on s’achemine sur ce score vierge avant les citrons, Hanicq débloque le marquoir pour les Ecureuils.

Après la pause, les Verts remontent sur le synthétique le couteau entre les dents et Bukran, bien aidé par Warzée remet les pendules à l’heure. La rencontre s’anime ensuite, Bukran et Lambrechts mettant Nicolas à l’ouvrage. Mais, à la 66e, Hanicq part en contre, sert Gerodez sur un plateau pour crucifier Minet (2-1). À sept minutes du terme, les Jemeppois ont le troisième but au bout du pied, Lisman trouvant la base du montant. Sans conséquence pour les Spirous.

"Cette fois, nous avons été efficaces dans les deux rectangles, souriait Rudy Anciaux. Nous avons été collectifs et cela s’est avéré payant." "Nous avons dû gérer nos efforts, soulignait Andry Hanicq, le médian des Spirous, auteur d’un but et d’un assist. Nous avons appliqué les consignes du coach et on peut parler d’un match référence. Pour ma première titularisation, je suis content de ma prestation individuelle et le collectif a permis le remporter les trois unités."

"La pièce ne veut décidément pas tomber du bon côté", regrettait le manager sportif du Condrusien, Guy Bourgeois.