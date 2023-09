Arbitre: Baudon

Cartes jaunes: Lebrun, Tsongo, Armando, Ravyedts.

Buts: Erculisse (1-0, 6e) Kabeya-Tshibingu (2-0, 86e).

SAINT-SYMPHORIEN: Bauvois, Es-Shimi, Pio, Mabille, El Araichi (73e Gailliez), Ulens, Armando (81e Kabeya-Tshibingu), Latragna, Privitera, Erculisse, Stevens (46e Goditiabois).

COUVIN-MARIEMBOURG: Furgiuele, Sacchetti (55e Mungongo), Ravyeedts, Gouzli, Kabamba, Nait-Seghir, Chamkha, Tsongo, Yedoh, Sauvet, Lebrun.

Une réaction fagnarde était attendue après le sévère revers de la semaine passée contre le Crossing et une remise en question en semaine. Si la défaite est au bout du compte, il y a du mieux. "Si on compare nos trois premières rencontres, on encaisse trois goals, puis sept et ici deux, ça s’améliore", note l’entraîneur mariembourgeois, Joël Van den Noortgate.

Une mauvaise entame de match oblige les Couvinois à courir après le score assez tôt dans la partie. À la 6e minute, sur une frappe déviée par un défenseur fagnard, le capitaine de "Sinsin", Erculisse trompe le portier fagnard Furgiuele. Et au lieu de s’écrouler, Couvin-Mariembourg relève la tête et rentre dans les duels. Avec un score d’1-0 au repos, tout est encore possible. D’autant plus qu’à la reprise, Arthur Lebrun tente sa chance et son envoi heurte la latte. Les Mariembourgeois poussent et prennent des risques. Alors que Kabamba se retrouve seul face au gardien local et perd son duel, le contre qui suit est fatal et Kabeya-Tshibingu, fraîchement monté au jeu, double la marque.

Malaise pour Gouzli, emmené en ambulance

La chaleur a fait des dégâts et des frayeurs, lorsque Gouzli s’écroule à quelques minutes de la fin. "Sa charge de travail a été très importante pour lui, explique son entraîneur. En plus de la chaleur, il a été victime d’un malaise." Par prudence, une ambulance a été appelée mais ce dimanche, les signaux étaient au vert pour le joueur mariembourgeois. "Il a pu rentrer chez lui et m’a confirmé que tout allait mieux. Plus de peur que de mal."