13-15, 23-21, 29-14, 12-16

CINEY: Laroche 21 (5x3), Gauthier, De Jaeghere 11 (1x3), Dewez 2,, Henin 14 (3x3), Bouchat 2, Balthazar 17, Vandescure 10.

GEMBLOUX: Reconnu 6 (2x3), Carretta 6, Vandewalle 12, D.Marchal 5 (1x3), Y.Marchal 5, Beyne 5 (1x3), Deblire 17, Saillez 2, Lox 1, Kouassi 5, Mestrez 2, Piret.

À l'image de David contre Goliath, Ciney a terrassé les favoris gembloutois. Dès l'entame de la rencontre les Cinaciens donnent le change et aux pivots Vandewalle et Deblire, Balthazar offre une belle réplique: 13-15 à la 10e. Les Couteliers sont malmenés face à des Cinaciens qui prennent de plus en plus confiance à l'image de Henin et Laroche, précis à distance: 36-36 au repos.

C'est après la pause que le match bascule. L'intensité défensive des visités semble peser sur le moral des Gembloutois qui multiplient les erreurs au contraire de leurs adversaires qui profitent de chaque occasion pour creuser l'écart et finalement mener de 15 points à la demi-heure: 65-50.

Une fois de plus, Gembloux gaspille tant et plus ce dont profite Ciney pour assurer son premier succès de la saison après seulement deux journées de championnat: 77-66.

Sans contestation

Une fois n'est pas coutume, que ce soit dans un camp comme dans l'autre, les avis sont unanimes pour saluer la victoire méritée des promus. "Une seule des deux équipes a joué comme dans un derby et ce n'est pas nous, reconnaît le coach gembloutois Marc Mesureur. C'est mentalement que nous avons perdu ce match car moralement nous avons été faibles et ce quels que soient les joueurs sur le terrain. Nous nous sommes laissés malmener alors que nous savions ce qu'il fallait faire pour faire déjouer cette équipe qui, j'en suis certain, jouera plus que le maintien." Conscient que lui et ses coéquipiers ont réalisé une grosse prestation, l'ailier cinacien Henri Henin en était presque surpris. "On ne s'y attendait pas vraiment mais force est de constater que l'intensité défensive que nous avons su mettre a payé. C'est très encourageant pour les prochaines rencontres et cela doit nous faire prendre conscience de nos capacités dans cette division. Battre Gembloux n'était pas dans nos objectifs de début de saison mais au final je pense que nous n'avons pas volé cette victoire."

Profondev. 75 - Nivelles 63

16-11, 17-11, 17-23, 25-18

PROFONDEVILLE: Degey 9, Tillieux 7(1x3), Delvaux 19(3x3), Heraly 3(1x3), Schevers 5, Pochet, Gins 9(1x3), Balon Perin 7(1x3), Mouchart 17(5x3)

Si comme la semaine dernière les Profondevillois se cherchent encore en attaque et commettent trop d’erreurs, ils parviennent à compenser en défense pour mener 16-11 à la 10e et peuvent compter dans le second quart-temps sur Delvaux et Mouchart pour accentuer leur avance au repos: 33-22. Certes, les Mosans ne parviennent pas à se mettre à l’abri après la pause mais ils gardent malgré tout la main mise (50-45 à la 30e) et la différence se fait finalement dans les dix dernières minutes avec notamment un Mouchart très en réussite et une défense toujours aussi solide: 75-63.