Ciney a tenu son rang dans le derby

Du côté assessois, Laurent Houllez était particulièrement déçu de la prestation de son équipe. "Bravo à Ciney, qui est une équipe jeune et dynamique. Il n’y a pas beaucoup de choses à dire, on doit travailler les automatismes et, physiquement, on n’est pas au point. Il faut se remettre en questions. On n’a pas suivi énormément de consignes. On doit se reprendre directement, car la semaine prochaine, on reçoit Dinant."

Ciney 9 – Assesse 3

Les Cinaciens ouvrent le score dès la 5e, sur une magnifique frappe du milieu de terrain de Godefroid. Ciney pousse et fait 2 puis 3-0 par Joris et Collard. Piqué dans son orgueil, Assesse pousse et Laloux fait 3-1 à la 22e. Simon réduit l’écart à la 43e. Lecharlier fait 2-4 dès l’engagement. En seconde période, les visités prennent complètement l’ascendant. Collard s’offre un quadruplé. Witdouck et Beumer creusent encore plus l’écart. Vanderschueren sauve l’honneur assessois.

Sinsin 3 – Lustin 2

Paquet ouvre le marquoir à la 40e. Lustin égalise juste avant la mi-temps. Nicosia redonne l’avantage aux visités la 58e. Chisogne met son équipe à l’abri à 10 minutes du terme, Lustin fait 3-2 dans la foulée. Les Lustinois poussent pour arracher au moins un nul, mais le score ne change pas.

Condrusien 10 – Rienne 0

Une équipe de Rienne courageuse, avec seulement 12 joueurs sur la feuille de match, n’a pas réussi à faire face aux attaques placées des Condrusiens. Les buteurs ont été Pleugers (2), Ibraimi (2), Beaujean pour sa première titularisation (2), Dubois, Camal et Minet, venant des U17.

Miécret 0 – Natoye 3

Miécret est dangereux, mais manque de réalisme. Natoye en profite, car Ronval débloque le compteur juste avant la mi-temps. Dès la reprise, Condé fait 0-2. Ce but met un coup sur la tête des visités, qui n’arrivent plus à se créer de réelles occasions. Condé met les siens sur orbite à 20 minutes de la fin.

Achene 3 – Houyet 2

Houyet a l’ascendant et ouvre logiquement le score par Carpentier. Achêne réagit bien et égalise par Gerard à la 35e. Au retour des vestiaires, les visiteurs mettent une grosse pression sur l’équipe adverse. Hermant profite d’une contre-attaque pour faire 2-1. Pairoux creuse l’écart à la 81e. Pierret fait 3-2 dans la foulée. Houyet pousse pour égaliser, mais le score n’évolue pas.

Dinant 6 – Faulx 0

Une très belle performance a permis à l’équipe dinantaise de rapidement prendre le match à son compte et de dérouler. Les buteurs ont été Pirlot, Bourtembourg (2), Léonard, Polomé et Lamquet.

Beauraing 2 – Bièvre 1

Beauraing rentre bien dans sa rencontre et domine Bièvre. Dussart fait 1-0 au quart d’heure. Les visités continuent sur leur lancée et doublent la mise à la 66e par Wolf. Hayaux réduit l’écart à la 83e.

Naninne 2 – Anserreme 4

Winschermann fait 0-1 au quart d’heure. Les Naninnois réagissent et égalisent avant la mi-temps par Guenegand. En 2e mi-temps, Ulens donne l’avantage aux visités. Winschermann fait 2-2 dix minutes plus tard et Meyfroid donne l’avantage aux siens dans la foulée. Winschermann ponctue la note.