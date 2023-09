Arbitre: Gillieaux.

Cartes jaunes: Desille, Blanchard, Simon, Grégoire, Thonon, Deppe, Descarpentries.

Carte rouge: Defresne (T1).

Buts: Desille (1-0, 16e), Depamelaere (1-1, 68e).

CHEVETOGNE: Martinez, Hanquet, Dessart (92e Struvay), De Bona (77e Thonon), Grégoire, P. Minon, Desille, Fournaux, Pierard, Brebant, Simon.

BIESME: Jacquet, Leemans, Mollet (62e Descarpentries), Wackers, Pratz, Deppe, Lotte, Lambert (84e Nitelet), Graulus, Blanchard, Depamelaere.

Les "Coccinelles" prennent toutes les grosses pointures en début de championnat. Ici elles commencent par concéder deux corners! Les échanges ensuite s'équilibrent. Le rythme est élevé, mais on confond un peu trop souvent vitesse, justesse et précipitation. Le jeu reste toutefois agréable à suivre. Chevetogne prend peu à peu l'ascendant. Sur coup-franc joliment donné, Desille prolonge dans les filets:1-0. Biesme se rebiffe et Martinez doit détourner un chaud ballon. Le banc visiteur s'énerve ensuite sur l'arbitre qui vient d'accorder un arrêt "biberon" sans avoir averti avant-match! Avant que Leemans, de la tête, ne loupe l'égalisation. Puis le brave Alexis va encore en rechercher un brûlant au piquet. Match engagé, mais la justesse dans les mouvements laisse à désirer. Surtout du côté des visiteurs.

Biesme retourne au charbon. Chevetogne s'efforce de coller illico quelqu'un aux chausses du porteur du ballon. Ce qui coupe les vivre aux autres et les empêche de lever la tête. Les visiteurs en remettent toutefois une couche et égalisent par Depaemelaere: 1-1. Les dernières minutes vont être on ne peut plus chaudes!

Michaël Desille: "Une pression sur l'arbitre"

"Quand je note la réaction de certains, j'estime que je n'ai pas la même vision du football. Je prépare mon équipe, c'est certain, mais pas en y mettant une pression inutile. L'arbitre est là pour faire respecter les lois qui régissent cette discipline. Et il est le premier que nous devons respecter. En ce qui concerne le match, le nul est logique. Nous nous devions de tuer cette partie en cours de première mi-temps, au moment où nous avons pris l'ascendant. Mais bon, nos résultats sont bons".

Olivier Defresne: "Encore courir après le score"

"En première période, nous avons manqué de précision et d'engagement. Nous savions que nous ne serions pas accueillis à bras ouverts. Un déplacement difficile. Et à chaque fois, et ce depuis le début de championnat, nous sommes menés au marquoir et il faut ensuite courir après le score. Un nul logique? Par rapport à notre seconde mi-temps, je repars tout de même avec certains regrets. Leur keeper, par exemple, va rechercher quatre ballons que nous voyons tous au fond! C'est un point à l'extérieur!"