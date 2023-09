BONINNE B: Laloux 11 (1x3), Delahaut 2, Philippe 6 (2x3) Lakkerwa 5, Bussmann 6(1x3), Brus 5, Deroisy 20 (2x3), Fivet 15 (1x3), Hubaut 22

Il n’y a pas eu match ou presque tant les Boninnoises ont été dominatrices face aux Hennuyères de Templeuve. Après 10 minutes de jeu, tout était dit où les Jaunes mènent 32-8. "Nous avons pu bien préparer notre prochaine rencontre face à Castors, souligne le coach namurois, Florent Seidoff. Nous avons continué à jouer nos sytèmes de jeu et offensivement, avec 92 points inscrits, c’est bon pour le moral."

La saison et le championnat de Boninne sont bien lancés!

Prayon 81 - Loyers 26

28-7, 17-3, 14-8, 22-8.

LOYERS: A.Ernoux 6, Derochette 6 (1x3), Gérard 4, Moeys 1, Hubin 2, Frocheur 5, J.Ernoux 1, Dandois 1

Gros coup dur pour les Loyersoises qui sont tombées sur un os ce samedi soir au Hall de Trooz. Face à l’expérience de Prayon, les "Rouges" sont larguées dès le premier quart (28-7) et ne pourront jamais réagir. Au final, une très lourde défaite, 81-26 pour les filles de Jean-Jacques Jacobs.

Natoye B 40 - Belleflamme 71

8-20, 15-23, 11-16, 6-12

NATOYE: Delvaux 2, Masson 0, Arts 4, Bouvier 0, Mention 3, Clabodts 9 (1x3), Despeghel 6 (2x3), Lemineur 6, Giaux 10 (2x3)

Les débuts en R2 commencent mal pour les Condrusiennes qui ont été prises à froid face aux expérimentées Liégeoises de Belleflamme. ""Quand tu encaisses 43 points en une mi-temps, c’est compliqué de s’imposer, souligne l’entraineur natoyen, Amory Cleymans. Un off-day total. Nous n’avons jamais trouvé nos standards habituels et aucune fille n’a réussi à s’extirper. Il faut mieux se prendre ce genre de défaite maintenant et réagir de suite." Prochain objectif pour les Jaunes lors du derby contre Profondeville.

Braine C 87 - Profondeville 58

27-9, 21-15, 20-17, 19-17

PROFONDEVILLE: Delveaux 29 (3x3), Lizin 7, Bouillon 4, Arnould 14 (4x3), Flahaux 4, Gaux 2, Bouchat 10, Bernard 8

Début de match fatal pour les Sharks qui encaissent un cinglant 15-0 en 6 minutes de jeu. Et en face, les Castors ont pu compter sur l'apport de l'ex-Cinacienne, Vandesteene, tout simplement inarrêtable (29 points au total). Via 27-9 au premier quart, les "Bleues" rentrent dans leur match et équilibrent les débats mais logiquement, c'est une défaite 87-58. "C'est tout simplement trop fort, avoue le coach mosan, Jordan Mouchart qui prenait cette partie comme joker. Les filles ont joué sans pression et ça été notre meilleure prestation offensive. On va bien préparer le derby contre Natoye, un concurrent direct."