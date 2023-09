Arbitre: C. Dutron

Cartes jaunes: Ligot, Piret, Boigelot, J.Dubois, Danier Nama

Buts: Francotte (1re, 1-0/pen), Daniel Nama (16e, 1-1), Antoine (43e, 1-2), Francotte (53e, 2-2/pen), V.Dubois (59e, 2-3), Francotte (71e, 3-3), Camara (80e, 3-4)

GRAND-LEEZ: Delvaux, Piret (72e, Evrard), Fournier, Grégoire (84e, Ayika), Kindermans, Brouir, Trigaux (66e, Trigaux), Ligot, Boigelot (72e, Momo Peral), Francotte, Piazzalunga

ANHEE: Galand, Marchal, Hosselet, Daniel Nama (89e, Dubucq), Beguin, Antoine (72e, Joaris), Camara (82e, Ravet), Étienne, Jacquet, J.Dubois, V.Dubois

La rencontre, sous un soleil de plomb, avait pourtant rapidement tourné à l’avantage des Verts. Francotte ouvrait la marque sur pénalty après quelques secondes de jeu. Mais Anhée, revanchard, répondait rapidement en prenant l’avantage, profitant des faiblesses des hommes de Daniel Verkamer, le coach gembloutois.

En seconde période, Grand-Leez égalisait mais les Oranges montraient plus de volonté, n’hésitant pas à aller à la faute. En fin de rencontre, Grand-Leez marquait un quatrième goal, mais celui-ci fut annulé, la position de hors-jeu étant observée. La défaite est actée: "On manque de mental et de caractère. Et face à des équipes comme Anhée, qui ne lâchent rien pendant 95 minutes, ça se paie cash. On prend quatre buts identiques. On a beau essayer de repositionner tout le monde, c’est pas ça dans le jeu. Anhée n’a pas volé sa victoire", lance Daniel Verkamer, réaliste. "Face à Nismes, le onze, et même le quinze, seront changés. Car quand on presse comme ça dans un groupe, c’est qu’on a un problème, et c’est à moi de le régler."

Pour Anhée, ce succès représente la première victoire en extérieur de la saison, et la deuxième victoire de suite. Ce qui ne peut que réjouir le coach Éric Jonckers: "Cette victoire fait du bien à cette équipe qui découvre la P1, elle va donner de la confiance au groupe. On n’a rien lâché, et chaque fois que Grand-Leez est revenu dans le match, on a continué à jouer. On a résisté à l’impact de l’adversaire, et contre Grand-Leez, ce n’est pas rien."

Dimanche prochain, à 15h, Anhée recevra Spy et Grand-Leez se rendra à Nismes.