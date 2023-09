Un premier derby officiel pour lancer la saison

En guise de "joyeuse entrée", on aura même droit à un derby entre Beauraing et Mettet, ce dimanche, à 15 h, au complexe de la Houille. "Tous les joueurs se connaissent. On peut même dire que ce sont des amis", confie le président beaurinois, Benoît Lefebvre, dont l’équipe a vu partir son gardien. "C’est un joueur de champ qui prendra place au but. Pour le reste, pas de changement. Maxime Boland continue à coacher nos joueurs, qui étaient demandeurs de participer à un championnat officiel. Cela nous évitera certains problèmes rencontrés l’an passé, lors de matchs sans arbitre par exemple. Ils sont donc très contents."

Du côté des "Djobins" aussi, on est satisfaits de débarquer "en territoire connu". "C’est rassurant, de commencer contre Beauraing", confirme la secrétaire, Jessica Deridder. "Ce sera une année test pour nous, menée avec un groupe sensiblement identique et le duo Guillaume Denis-Henri Gilles Bon toujours aux commandes. Nous alignerons en tout trois équipes dans des championnats officiels et croisons les doigts pour que les effectifs soient en mesure d’aller jusqu’au bout de la saison."

Le HACCA seul en A

Habitué de cette division, Namur se retrouve également dans cette poule B, mais sous le statut "réserve" (ses résultats n’influenceront pas le classement). "Nous alignerons en effet quelques joueurs prêtés par le club de Floreffe, qui ne peut constituer d’équipe à lui seul", rappelle le président-coach namurois, Bruno Taillefer, dont l’équipe entrera en lice le dimanche suivant, à l’Entente du Centre. "La grosse nouveauté, chez nous, c’est que j’ai trouvé deux créneaux horaires dans le planning du complexe de La Bruyère, pour y accueillir nos jeunes de 3 à 12 ans (le mercredi après-midi et le samedi matin), à partir du 16 septembre. Pour la survie du club, c’est une très bonne nouvelle."

Le team du HACCA, qui recevra Tubize ce dimanche à 18 h, à Ciney, se retrouve isolé des Namurois, dans la poule A. "Mais c’est ce qu’on souhaitait, car cela faisait des années qu’on jouait contre ces équipes", assure le président et coach, Éric Wilmot. "On a fait monter nos juniors, fait venir deux joueurs de Namur, et perdu notre pivot Noa Boussifet, qui rejoint, lui, Namur. La série s’annonce difficile, mais on a l’ambition de viser le top 4, avec nos atouts et nos défauts. Oui, il est prévu des play-off et play-down après la phase aller-retour, mais les modalités ne sont pas encore clairement définies."