Salzinnes Namur n’est plus un oiseau pour le chat

Quatre points sur tout le championnat et une lanterne rouge peu glorieuse en fin de saison dernière, ont appris aux jeunes dirigeants salzinnois qu’il était indispensable de se renforcer pour aborder le nouvel exercice. Avec un 6/6 à l’appui pour débuter, avant de chuter chez un autre voisin, floreffois celui-ci. "Nous n’avons pas joué , estime le T1 Nicolas Pierlot. "L’absence de trois de nos médians, dont le capitaine, a aussi joué." Les joueurs ont été sermonnés en début de semaine et il leur a été demandé de faire leur introspection, après cette faillite collective. "Il n’y a rien de bien, ni de mal de fait. Nous avons retravaillé nos manquements cette semaine." Le coach espère donc que ses joueurs vont remettre les pendules à l’heure. "Nous avions déjà difficilement pris 6/6 la saison dernière , se souvient le coach flawinnois, Jérémy jacques. Et ils se sont bien renforcés." La dernière sortie des "Gozettis", face à Onoz, a généré un feu d’artifice (5-5) et ils vont devoir serrer leur ligne défensive pour ramener un bon résultat. "Nous avons loupé le coche contre Taviers et Onoz , reconnait-il. "Mais nous restons invaincus. Le groupe travaille bien et nos transferts apportent au groupe." Le dernier en date, Jonathan Lemoine (Bois-de-Villers) devrait constituer un atout important. "Nous viserons les trois points, même si l’état du terrain à Belgrade n’est pas à notre avantage."