Presgaux et Senzeilles: entériner le maintien

Groupe B

Avec quatre victoires et 10 points dans l’escarcelle, Senzeilles a fait un grand pas vers son maintien en N3. À Walhain, face à Nil (1 pt) et Grimminge (7 pts), les Senzeillois, bien que privés de Donadello et Charlotaux, blessés, devraient confirmer leur brevet d’invincibilité. "Une victoire serait suffisante, commente Jordan Jassogne. Aussi, nous jouerons en confiance, pour terminer la saison en beauté, en y ajoutant une dose d’amusement. Dimanche dernier, les trois équipes ont animé les échanges en musique. Je n’avais jamais connu pareille ambiance autour d’un ballodrome."

Groupe C

Dans son fief, Presgaux aura toutes les cartes en main pour confirmer ses victoires contre Sart-en-Fagne et Baasrode. Ce rendez-vous s’annonce sous les meilleurs auspices, pour des Couvinois hypermotivés à poursuivre l’aventure en N3. "Nous viserons deux victoires, histoire de terminer sur une bonne note, souffle Damien Fouarge. Les Flandriens sont assez faibles, mais les Sartois ont une belle équipe, qu’il faudra tenir à l’oeil." Les Couvinois seront privés de Fromont et Bauduin blessé.