Pondrôme - Havelange: duel entre invaincus

Duel explosif ce samedi soir à Pondrôme, qui accueille Havelange. Deux formations qui sont toujours invaincues. "Notre départ est réussi, lance Pierre Devuyst. On a privilégié la stabilité. On avait donc déjà une bonne base de travail pour débuter. Nous avons aussi mis en place une stabilité défensive. Auparavant, on marquait beaucoup, mais on encaissait trop. Lors des premiers matchs, on a chaque fois marqué au moins trois buts et encaissé seulement deux buts. Et à Tarcienne, on a enfin gardé le zéro. On veut poursuivre dans cette spirale, mais je me méfie de Havelange, qui a une équipe de caractère."