Mont-Gauthier – Maubeuge: comme un parfum de derby

Le tirage au sort des demi-finales des play-off a répondu à l’attente des Rochefortois, qui souhaitaient précisément hériter de Maubeuge et des frères Cassart. "C’est la première fois que le club atteint les demi-finales du championnat de Belgique. Nous sommes fiers et motivés pour faire honneur à ce prestigieux et historique rendez-vous, souligne Tristan Schmit. Nous jouerons en confiance et sans pression. Nous aborderons la lutte le mieux possible, en respectant les lignes et en ajustant les livrées. Bref, nous jouerons carrément notre va-tout pour forcer la victoire chez nous, à l’image du tour précédent contre Baasrode. Cela dit, Maubeuge présente de solides références, avec notamment un trio de frappeurs redoutable et de puissants livreurs. Qu’importe, on relèvera le gant pour créer l’exploit."