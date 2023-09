Arbitre: Ledda.

ARQUET: blessés: Vanderreycken, Demoulin ; retours: Gillet, A. Mathieu.

AISCHE: suspendu: Catinus ; blessés: Thirot, Turhan.

Aische dispute déjà son deuxième derby après son succès à Tamines, lors de la première journée. Pour les Vedrinois, à domicile, c’est l’occasion de marquer le coup devant toute l’école des jeunes du club, présentée avant le coup d’envoi. Buteur lors des deux premiers matchs, Audric Delooz va se livrer un duel à distance avec Tanguy Jonckers, deuxième meilleur réalisateur de la série avec trois goals.

Quel premier bilan tirez-vous après deux journées de championnat ?

Tanguy Jonckers: avec une victoire et une défaite, c’est est un bilan positif car lors du premier match à Perwez, malgré la défaite, on a montré des choses encourageantes. La victoire de samedi dernier était donc importante. Il faut encore que le groupe s’acclimate à la D3 car c’est nouveau pour la plupart.

Audric Delooz: c’est un bilan positif même si on doit encore soigner la finition pour se mettre au plus vite à l’abri et ne plus avoir de mauvaises surprises. Comme on retrouve petit à petit un noyau complet et qu’on montre de la maturité dans la gestion, tous les ingrédients sont réunis pour vivre une bonne saison.

Vous figurez déjà parmi les meilleurs buteurs. Une surprise ?

T.J.: je suis content de mon début de saison qui est dans la continuité de ce que j’ai réalisé depuis plusieurs saisons à Arquet.

A. D.: ce n’est pas un objectif, je préfère m’illustrer dans le jeu plutôt que de chercher des stats personnelles. Je ne serai jamais en crise de confiance si je ne marque pas. Comme on possède un groupe où il y a de la qualité et de bons rapports sociaux, c’est agréable d’y évoluer.

Quels sont vos objectifs ?

T.J.: être champion une troisième fois de suite (rires). Plus sérieusement, je suis un compétiteur et je joue pour gagner. Mes objectifs sont de porter Arquet le plus haut possible dans cette D3 historique pour le club et de marquer le plus de goals possible pour aider l’équipe.

A.D.: comme ce fut le cas depuis plusieurs saisons, on va donner le maximum pour jouer le tour final. Cela passera par une rigueur et une discipline aux entraînements et le week-end aux matchs. Jérôme Patris est un coach motivé et compétent qui ne laisse rien au hasard, surtout suite à la déception de la saison dernière.

Votre avis sur le derby de samedi soir ?

T.J.: c’est un derby qui s’annonce haut en couleur. Si Aische part favori, à domicile on se doit de chercher un résultat positif car on doit engranger un maximum de points en ce début de championnat.

A.D.: Arquet a prouvé la saison dernière qu’il avait sa place en D3. Comme il vient de prendre trois points contre Jodoigne, ce sera tout sauf un match facile. Pour moi, ce sera l’occasion de revoir des amis et anciens équipiers comme G. Martin, B. Benothman, D. Demoulin, J. Mathieu et M. Nzinga. Et surtout l’ostéopathe qui s’occupe de moi, Éric Martin, qui est le papa de Grégoire !