Arbitre: Parent.

Carte jaune: Helson.

Cartes rouges: Ntwali (37e) Pessleux (84e).

Buts: Becker (0-1, 66e), Eloy (0-2, 73e), Olojede (0-3, 91e).

FLAVION-MORIALMÉ: Unver, Hastir (62ème Cheront), Mamona, Zingle, Deghorain, Goossens (60e Leroy), Pétrisot, Helson (86e Lamour), Delcourt, Pessleux, Hendrick.

EVELETTE-JALLET: Prevot, Diomande, Dion, Eloy, Becker (82e Ates), Hadim, Ntwali, Toussaint, Marques (78e Kosova), Boussate (86e Ates), Olojede.

Après son premier succès, Evelette veut confirmer en déplacement à Flavion en confiance après son point glané au Condrusien. Si d'entrée, les hommes d'Olivier Cauz prennent le jeu à leur compte avec quelques occasions mais sans réel danger pour Unver. Les "Rouges" restent bien en place et sur leur première réelle tentative, Zingle sert parfaitement Mamona. Malheureusement, l'ancien Andennais cadre trop haut. Juste avant le repos, Ntwali lève trop haut son pied sur Goossens et M. Parent n'hésite pas et brandit la rouge!

A la reprise, Evelette laisse le ballon aux Rouges qui ne parviennent pas à se montrer assez dangereux. Chez les "Bleus", on profite de la vivacité d'Olojede, excellent, qui par deux fois sur son flanc gauche sert une première fois, Becker (66e) et cinq minutes plus tard, Eloy qui trompe subtilement Unver (0-2).

La partie est pliée. Dans les dernières minutes, Flavion est également réduit à dix. Pessleux, dernier homme, reçoit la rouge. Juste avant le coup de sifflet final, Olojede profite d'un cadeau de la défense pour fixer le score à 0-3. "On a vu en face des gars qui ont le niveau de national", souffle l'attaquant, Audric Zingle.

"Nous avons laissé le ballon à Flavion en deuxième mi-temps et ça les a perturbés!", mentionne le T1 visiteur Olivier Cauz.