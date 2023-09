DIVISION 4 C / DIVISION 4 D

Remy Liessens, le mentor de Philippeville B, qui connaît bien le foot en général et la série en particulier, s’est attelé à ne plus considérer son futur adversaire comme un oiseau pour le chat. "Ce n’est plus la même équipe que la saison dernière. Les Verts se sont bien renforcés et les résultats en coupe et en championnat semblent suivre", reconnaît le responsable sportif des "Étoilés". "Nous ne prendrons certainement pas ce match à la légère. Nous devrons être sérieux et appliqués, si nous voulons l’emporter", prévoit celui pour qui il s’agira du dernier duel sur herbe, avant d’inaugurer le tout nouveau synthétique. "J’aurai l’embarras du choix. Le noyau est au complet, hormis Vanderelst."

Malgré la déception d’avoir consenti le nul face à Frontières, le T1 de Clermont, Sammy Delbart, n’a voulu retenir que le positif. "C’est malgré tout un excellent résultat. Nous n’avons pas d’ambition particulière durant ce championnat et prendrons match par match. Mais je sens déjà que nous serons plus attendus que par le passé", analyse Sammy Delbart dont l’équipe a déjà été scoutées… quatre fois par différents adversaires. "Ce n’est plus le même Clermont, avec les transferts et un groupe jeune. Tous les points pris dans les prochaines semaines, avec un calendrier pas évident, seront les bienvenus. Philippeville aussi s’est renforcé. Ce sera un duel serré", conclut-il. B.J.

DIVISION 4 D

Han veut continuer sur sa lancée

Avec un 9 sur 9, Han a réussi son début de saison. Ce dimanche, les joueurs de Cédric Georges auront droit à un gros test, avec la réception de Dinant B, l’ambitieux champion sortant. "Comme d’autres équipes, Dinant est considéré comme un favori dans ce championnat", dit Cédric Georges, le nouvel entraîneur de Han. "De notre côté, nous sommes ambitieux, mais prenons match après match. Je suis nouveau et ne connais pas spécialement Dinant, mais d’après les échos que j’en ai reçus, il s’agit d’une belle équipe, qui possède de bons joueurs. Je pense que ce sera un match engagé, avec beaucoup de duels. Nous allons tout faire pour le gagner. Comme depuis le début du championnat, j’ai quelques blessés. Cependant, j’ai un gros noyau et je sais que les remplaçants sont capables de pallier ces absences", dit encore l’entraîneur, satisfait du début de campagne de ses joueurs. "Je suis content de ce qu’on peut produire comme jeu, mais il nous manque encore un peu de qualité à la finition. Nous travaillons là-dessus, cela nous évitera de nous faire peur par moments." Du côté de Dinant, on sort d’une première victoire acquise à domicile face à Dion. Auteurs d’un bon match, les joueurs de Kévin Kadima voudront réitérer leur performance et jauger leur niveau face à un autre ténor de la série. A-L.F.