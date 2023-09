Audry Frankart retrouve la Ligue A à Genk

Audry Frankart a retrouvé un poste de T1 au sein de l’élite féminine, en signant cette semaine en faveur du club genkois. "Je ne m’étais pas proposé, mais le club cherchait un entraîneur, suite au départ de Julien Van de Vyver, qui allait entamer sa cinquième saison à la tête de cette équipe. Il a reçu une belle opportunité en Roumanie où, à 66 ans, il bénéficiera d’un meilleur contrat. Il y est parti voici deux ou trois semaines et n’avait donc pas commencé la préparation à Genk", explique l’ex-coach de la N2 gembloutoise, qui conservera ses autres "mandats". "J’assurerai toujours les entraînements de la N2 de Guibertin les lundis et jeudis, ainsi que ceux des sélections namuroises le dimanche matin. Les autres jours, je serai à l’œuvre à Genk. Et je coacherai deux matchs par week-end."