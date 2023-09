Arbitres: Delaye Antoine (Krack François et Picman Nicolas).

ONHAYE: suspendu: Lizen ; revalidation: Afflisio ; incertain: Lambert.

Alessandro Guerri fait partie des rares éléments du noyau à ne pas avoir vécu, de l’intérieur, la folle épopée ostendaise, fin octobre 2021. "Je n’ai pas eu cette chance, non. J’étais à Couvin à l’époque. Mais je me souviens avoir essayé de suivre le résultat à distance, alors qu’on était à l’entraînement. Et, la première fois que j’ai regardé, c’était 0-1. Je me suis dit: “Ouh là” !"

Le virevoltant ailier et ses équipiers sont à une victoire de s’offrir une nouvelle affiche de rêve. "Ce serait une super expérience, c’est sûr. Avec les U21 du Sporting Charleroi, j’ai pu affronter des homologues de Gand ou d’Anderlecht, mais je n’ai jamais eu l’occasion de jouer contre une D1 pro. On en parle beaucoup dans le groupe. Et tout le monde est très motivé pour essayer de franchir ce sixième tour."

Ce qui ne sera pas une sinécure, face aux troupes flandriennes de Stijn Meert. "On a déjà reçu quelques infos du coach et j’ai vu sur les réseaux sociaux qu’ils avaient quatre blessés. On sait très bien qu’une équipe de D2 flamande est souvent d’un niveau plus élevé, que ça joue plus au foot. Mais on avait dit la même chose de Rebecq et, au final, on a pris le dessus. Si on continue dans la dynamique qui est la nôtre pour l’instant, on est très forts. Et solides défensivement, car on vient tout de même d’aligner trois victoires sans avoir encaissé le moindre but."

Et, offensivement, Onhaye peut compter sur la percussion de l’ex-Fagnard pour pourfendre les défenses adverses. "Oui, c’est vrai, je me sens bien depuis la reprise. On se trouve aussi de mieux en mieux avec Antho, FG, Lambi ou Josué. On vient beaucoup plus jouer avec moi, sur mon côté gauche", ajoute "Aless", dont le coach a récemment souligné les progrès, notamment défensifs. "Je suis au point, physiquement. Et les conseils de Lio, concernant mon placement et mes courses en perte de balle, me font gagner en fraîcheur. Cela fait aussi la différence, quand je repars à l’attaque."

Le dosage des efforts dépassera le cadre sportif, en ce week-end des marches gourmandes walhéroises. "On a été dispensés de service, cette année. Ce match est trop important pour nous et pour le club. On nous préserve donc de toute fatigue et… de toute tentation (rire). La fête, ce sera pour dimanche soir, si on est qualifiés", conclut le Doischien, qui consent à avancer un score de 2-1, au petit jeu du pronostic. Un score qui ferait chavirer de bonheur tout le plateau de l’Agauche.