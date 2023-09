À Lesve, les Jemeppois seront prudents

Bodart et Pietracupa sont en vacances. Classe et Marchal sont blessés. E. et G. Stock sont incertains. Récent papa, Delcourt effectue son retour.

Auteurs d’un match presque parfait contre le Celtic Denée, les "Chimistes" abordent confiants le déplacement chez la lanterne rouge. "Et ce, même si nous avons manqué de réalisme le week-end passé, rappelle le mentor sambrien, Patrice Marichal. Le déplacement est à prendre au sérieux, car cette équipe, dernière actuellement, sera certainement revancharde. Nous irons avec l’ambition de prendre les trois points, afin de rester collés au peloton de tête."

Malgré une contracture au mollet, Yilmaz devrait pouvoir s’aligner. Willot est blessé (entorse).