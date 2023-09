Rugby: les Namurois regardent vers la D1

En amical, les protégés du président Frédéric Blanc se sont frottés à ASUB Waterloo, un ténor de l’élite, et aux "vieilles" connaissances de Frameries, lors des 24 Heures du club hennuyer, en tant qu’invité d’honneur du duel d’ouverture. "On a été battus, et solidement même, contre ASUB. Mais cela nous a permis de voir la grosse différence de niveau entre la D1 et la D2 et le travail à mener pour accéder à l’étage supérieur, puis s’y maintenir."

Car l’objectif des Namurois reste de s’emparer du titre, pour monter directement (sans passer par un barrage ou d’éventuels play-off). "On sait que nos premiers matchs ne seront pas parfaits, mais on doit être capables de monter en puissance, en respectant le plan de jeu. En étant conscients que la division sera relevée. Le BUC Saint-Josse s’est aussi déclaré candidat aux lauriers. Liège, qui est descendu, sera solide. Et des formations comme Visé et Gand seront aussi de sérieux adversaires."

Les pensionnaires du Masuage seront aussi appelés à participer à la Coupe, relancée par la Fédération. "C’est la petite surprise de la rentrée. Mais la formule me semble intéressante, car on est assurés de disputer quatre matchs, et la plupart contre des teams de D1. Et on est, en effet, très contents de retrouver nos amis de Frameries en huitième."

Les Ladies, elles, bénéficient d’un staff plus étoffé, autour de leur T1 Renaud Mixaïlof (avec Thibaut Oser, Jee Deschuyteneer et Juliette Martin). "On a perdu trois joueuses, parties tenter leur chance en D1. On s’inscrit de plus en plus comme un centre de formation féminin, un bon tremplin. Mais ce groupe de 25 filles, relativement jeune, peut aussi monter en puissance. Pour moi, son objectif ne peut se résumer au maintien. On aimerait qu’elles atteignent au moins le top six", termine le responsable sportif.