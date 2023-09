Premier test pour les promus de Belgrade

Demain soir (19h), Erpent reçoit Natoye. "Premier match de championnat et première expérience pour moi sur le banc d’une P1, confie l’ex-coach de Braibant Grégory Lemaire . Malheureusement, ce ne sera pas dans les meilleures conditions. Je dénombre cinq absents et ferai donc fait appel à des U18 et à des P2. Mais nous n’irons pas chez un des favoris en victime consentante, nous ferons le maximum".