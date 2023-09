FLAVION: incertain: Collart.

ÉVELETTE: suspendu: Angiuli ; blessés: Rosmolen et Benothman ; retours: Baudoin et Kosova.

Les "Rouges" se disent prêts à affronter la grosse cylindrée de la série, dans ce match avancé à vendredi soir, en raison de la marche à Stave. "On sort d’une belle prestation au Condrusien", souligne le coach florennois, Eddy Morue, qui ne pourra peut-être pas compter sur Collart, de retour de vacances. "Nous avons réussi à tenir, physiquement et tactiquement. Nous n’aurons pas de pression."

En face, Olivier Cauz avoue ne pas connaître son adversaire. "Mais on ira là-bas pour prendre les trois points et confirmer ainsi notre victoire face à Chevetogne. Et atteindre une position plus en adéquation avec nos qualités."