Moniquet un peu malade

Après avoir attaqué plusieurs fois, Sylvain Moniquet avait beaucoup d’attentes, pour la deuxième semaine du Tour d’Espagne. Mais un petit refroidissement est venu contrarier ses plans, comme il nous l’explique dans son journal de bord. "Mardi, au lendemain de la première journée de repos, j’ai fait le contre-la-montre assez tranquille. Je n’avais rien à y jouer. Si je l’avais disputé à bloc, j’aurais terminé aux alentours de la quarantième place. Cela ne m’aurait presque rien apporté, alors que les deuxième et troisième semaines sont très importantes pour moi. Malheureusement, ce mercredi, sur une étape sur laquelle mon but était d’aller dans l’échappée, je n’étais pas au mieux. Je suis un peu malade. J’ai le nez bouché. Je me sentais faible, sans force dans les jambes. On a tous ça dans l’équipe. Sauf Andreas Kron, qui était dans l’échappée et a bien marché à nouveau, avec sa troisième place. Moi, j’ai directement senti que je n’avais aucune force. J’ai un peu souffert toute la journée. C’est le genre d’étape qu’on ne souhaite à personne ! Heureusement, ce n’était pas très dur au niveau du parcours. C’est difficile, de faire une telle étape quand on commence à être malade. Je vais essayer de me soigner au mieux pour les prochaines."