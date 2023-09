Maeck visait plus haut

Mais l’ambitieux Jambois n’est pas totalement satisfait. Il visait bien plus haut. "Disons que ça va, mais ce n’est pas ma plus belle saison", raconte le coureur de la formation Geo-Therm Carbonbike Marchovelette. "J’aurais pu faire pire. Mais j’aurais aussi pu faire mieux."

De quoi n’est-il pas satisfait ? "Je suis surtout déçu des courses de côtes, qui étaient un gros objectif pour moi. Mais j’ai raté l’échappée lors de la première et, lors de la seconde, il y avait tout simplement des gars plus forts que moi. J’ai bien conscience que ce que j’ai fait est plutôt pas mal, pour mon arrivée chez les cadets. Mais je sais que d’autres premières années ont fait bien mieux et j’aurais voulu faire comme eux. Je regrette aussi de n’arriver à mon meilleur potentiel que maintenant. Mais c’est peut-être un mal pour un bien, pour revenir plus fort l’an prochain."

D’ici là, il tentera de se faire plaisir ce dimanche, sur la Geo-Therm Calestienne Classic Wellin, une manche de la Coupe de Belgique des cadets organisée par Frédéric Vandesande, de son club de Marchovelette.