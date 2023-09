Le rugby renaît en terre condrusienne

L’ovalie namuroise comptera bientôt officiellement un troisième club, à Ciney, à côté de ceux de Namur et de Godinne (Haute-Meuse). Il s’agit plutôt d’une renaissance, puisque "Les Blues de Ciney" avaient déjà représenté la capitale du Condroz, jusqu’en septembre 2019. Le Ciney Rugby Club, qui veut ranimer la flamme, a commencé à écrire son histoire vendredi dernier, lors d’une soirée d’inauguration. "On avait prévu, avant le barbecue, une session d’initiation, ouverte à tous et centrée sur les bases du rugby. On a fait cela en deux groupes, en fonction des acquis de chacun, avant de terminer tous ensemble. Et on a été agréablement surpris du retour, avec une vingtaine d’inscrits", se réjouit le président Foulques Couvreur, un ex-joueur de Boitsfort venu s’établir à Ciney voici cinq ans. "Ce sont des anciens joueurs du club précédent qui sont venus me trouver. On a formé un petit comité et on s’est lancé. On est déjà en contact avec la Ligue francophone. Mais ce sera évidemment une année de transition. L’objectif est de se préparer en vue de la saison suivante, de recruter des joueurs et des coachs pour former une équipe seniors. Puis, à court terme, on aimerait y ajouter des formations de jeunes."