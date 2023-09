Le Relais tient la recette du succès

Rapidement, la Team M&M’s Power prit les commandes. Romain Paul, parti pour les 4 boucles, infligea un gros rythme à Florian Howet, premier coureur de l’équipe de l’Arch, gagnante à trois reprises lors de ses quatre dernières participations. Derrière, un petit peloton se forma, avec les Sangliers Lustinois et Jérémy Morren, la Team Runattitude et les frères De Rijdt, le Team Delatte et Nathan Lindekens ou encore les Biotraileurs. Durant le 3e tour, les M&M’s ont revu leur rythme à la baisse et l’Arch reprit les commandes. Alexandre Cellier, Thibaut Marmignon et Adrien Noël rejoignaient Florian et l’emportaient. "C’est une course fun, qui permet de rencontrer ou retrouver des personnes qu’on croise peut-être moins souvent lors de nos compétitions habituelles. C’est bien organisé et festif. Et c’est ce qui fait que, chaque année, on prend beaucoup de plaisir à venir défendre notre titre", commentaient les Archers.

L’équipe RunAttitude n’était pas loin. Une dizaine de secondes plus tars arrivaient Mathieu et Thibault De Rijdt, Nathan de Bilderling et Simon Delahaye, en reprise après son aventure sur la PTL une semaine plus tôt. Les M&M"s, avec Romain, Alxis Matthys, Nicolas De Docker et Amandine Ollinger, étaient troisième au scratch et première équipe mixte. "Après avoir participé à l’édition carolo l’an dernier, nous avions envie de nous mesurer à la concurrence namuroise, un peu plus rude. Mais ce jeudi soir, nous serons à nouveau à Charleroi, en remaniant peut-être un petit peu l’équipe", racontaient les vainqueurs. Le podium mixte était complété par l’équipe de la Fly (Martin Mélotte, Mathieu Léonet, Alexis Le Clef et Elodie Urbain) et le Cap (Justin Comté, Margaux Delvosal, Rémi Denoiseux et Augustin Dujeux).

Chez les filles, la bagarre fut encore plus disputée. Les Archères étaient favorites, renommées "Spice Girls" pour l’occasion, avec Sophie Rappe, Aline Gérardy, Sophie Aerts et Hélène Sensée. Mais c’était sans compte sur les "Spritz Girls" Valentine Mathy, Jennifer Mahin, Marie Thiry et Stéphanie Rock. Ces dernières ont pris les commandes jusque dans le dernier tour, où l’Arch fit son retour et s’imposa au terme d’un sprint haletant.

Les résultats

HOMMES: 1. Arch (Florian Howet, Alexandre Cellier, Thibaut Marmignon, Adrien Noël) 29.40 ; 2. Run Attitude (Mathieu De Rijdt, Thibault De Rijdt, Nathan de Bilderling, Simon Delahaye) 29.50 ; 3. Biotrail (Paul Bayens, Philippe Stevens, Nathan Piette, Sylvain Bodart) 30.51 ; 4. Cap Boys (Michaël Robin, Jérémy Wanet, Lucas Embrechts, Alexis Mathieu) 31.47 ; 5. Team Dellat Bis (Nathan Lindekens, Timothy Crul, Vincent Thibaut, Renan Gossiaux) 32.00.

MIXTES: 3. Team M&M’s Power (Romain Pau, Alexis Matthys, Nicolas De Cocker, Amandine Ollinger) 30.51 ; 8. Fly Mixte (Martin Melotte, Mathieu Léonet, Alexis Le Clef, Elodie Urbain) 32.58 ; 10. Cap Mixte (Justin Comté, Margaux Delvosal, Rémi Denoiseux, Augustin Dujeux) 33.57 ; 22. Leg’s Go 004 (Sébastien Thirion, Bastien François, François Thirion, Anaïs François) 35.12 ; 27. Les Pec (ket)s en feu (Elodie Lecroart, Gautier Beaujean, Gil Renard, Elie Biettlot) 37.19.

FEMMES: 18. Les Spice Girls (Sophie Rappe, Sophie Aerts, Hélène Sensée, Aline Gérardy) 35.43 ; 19. Les Spritz Girls (Jennifer Mahin, Valentine Mathy, Stéphanie Rock, Marie Thiry) 35.49 ; 43. Les Gonzesses (Anaïs Gaudin, Apolline Ramboux, Claire Nauwelaerts, Céline Bailleux) 39.41 ; 46. Les Biotraileuses (Stéphanie Ernoux, Hélène Dassy, Fanny Lavarra, Eléonore Rubbers) 40.40 ; 53. Biotrail Gazelles (Caroline Grégoire, Amélie Van Caekenberghe, Pascale Lallemand, Sabine Froment) 41.02.