Le BF Dinant ne connaît pas ses invités

Dominés, dans les chiffres du moins (7-3), par Oreye lors de la journée inaugurale, les Copères du BF Dinant retrouvent leur salle avec une seule envie: inscrire leur(s) premier(s) point(s) de la saison. La tâche ne sera pas simple. Très solide, Tintigny a planté huit roses, vendredi passé. "Le score est d’autant plus forcé que nos hôtes ont été clairement avantagés par l’arbitrage , rappelle le mentor mosan, Olivier Baudelet. De plus, nous étions relativement déforcés, puisque nous n’avions couché que sept noms sur la feuille de match. Carpentier, Lenoir et Weynant étaient absents." Des paramètres qui ne devraient plus entrer en ligne de compte ce vendredi (21 h), pour un saut dans l’inconnu. "Nous ne connaissons pas du tout nos invités, qui avaient déjà une bonne équipe l’année dernière et se sont manifestement renforcés. Comme nous n’avons pas fait de scouting, nous ne connaissons pas le niveau de nos adversaires. Ce sera sans doute compliqué, mais nous évoluerons dans notre salle et devant notre fanfare. Et récupérer un groupe plus homogène nous permettra de retrouver notre jeu et nos automatismes. Nous comptons donc signer notre premier succès. J’ai appris que nos invités avaient l’habitude de jouer dans une petite salle. La nôtre devrait donc les perturber un peu. Nous sommes dans l’obligation de gagner pour rester dans le coup et nous rapprocher à deux points de la tête. D’autant que, la semaine prochaine, nous irons à Verviers, qui semble solide."