Henri Henin: Tireur d'élite

Quel est votre parcours jusqu’à présent ?

J’ai commencé le basket je devais avoir 5 ou 6 ans et j’évoluais alors à Andenne. Ce n’est que lorsque je suis passé en U14 que Ciney est venu me chercher, ainsi que mon coéquipier actuel Lenny Vandescure. Depuis je n’ai plus quitté Ciney.

Votre équipe vient de monter en R2. Avec quelles ambitions ?

Pour une première année, il est clair que le principal sera de se maintenir. Je pense que nous pouvons espérer un peu mieux, même si nous ne pouvons sans doute pas rivaliser avec des équipes comme Gembloux, notre adversaire de ce week-end. Outre les résultats, c’est aussi une saison qui doit nous permettre de progresser. Nous sommes tous très jeunes et certains d’entre nous peuvent être appelés en TDM2.

Est-ce là votre objectif ?

C’est une chance que d’avoir dans le club une équipe qui joue au niveau national. Je connais bien cette équipe pour y avoir joué quelques matches les deux années précédentes. Si mon objectif est de continuer à apprendre et à m’améliorer, l’idée de prendre du temps de jeu plus haut est une motivation supplémentaire et un but à atteindre. Mais avant tout, il faut pouvoir relever le challenge de nous maintenir avec la R2.

Quelles sont vos forces et vos faiblesses ?

Je suis un shooteur à distance et je n’ai pas peur de prendre mes responsabilités, que ce soit en R2 ou lorsque je suis monté au jeu en R1. C’est le rôle que j’ai dans l’équipe mais je dois justement apprendre à ne pas me confiner dans cet unique registre. Défensivement, bien que je pense faire mon boulot, nous pouvons toujours nous améliorer dans l’intensité. Et puis, sans doute dois-je encore mûrir dans mon jeu, en pensant à être plus calme par exemple.

Et en dehors du basket que faites-vous ?

Je suis toujours étudiant. Je fais des études d’ingénieur civil à Louvain-la-Neuve. Je rentre en deuxième cette année.