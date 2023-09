Basket-ball: Boninne et Hubaut sans pression

D’autant que, si l’effectif n’a pas beaucoup changé, Boninne a perdu deux joueuses d’expérience, Le Trequesser et Drygalski. "L’absence sur blessure de Mélanie l’an dernier avait été comblée par les jeunes, qui ont grimpé dans la rotation. Le départ de Perrine laisse un vide à l’intérieur, qui m’amène à avoir plus de responsabilités. Je ne peux plus passer à côté d’un match ", explique la pivot de 21 ans. Si elle avait choisi de se focaliser sur l’équipe première cette saison, elle devra continuer à renforcer la raquette de la R2, puisque Célia Lallemand ne viendra finalement pas. "J’ai pour habitude de vivre des débuts de saison compliqués et la R2 n’est donc pas une mauvaise chose. Je peux m’y mettre en confiance, comme la semaine passée après une mauvaise prestation personnelle en R1. Faire deux équipes est tout de même énergivore, d’autant que je commence à travailler en tant que puéricultrice. Le club cherche quelqu’un pour reprendre mes U10, que je puisse souffler un peu."

Ressortir la grosse prestation des play-off

Formée à Profondeville, où elle a côtoyé les Cinaciennes Yseline Delire et Mathilde Bechoux, l’intérieure boninnoise a toujours eu des facilités au scoring: "Je ressentais plus de pression quant à mon rendement à mes débuts en seniors, chez les Sharks. Depuis mon arrivée à Boninne en 2019, j’ai pu développer d’autres aspects de mon jeu, même si mon rôle principal reste d’alimenter le marquoir. J’ai appris que ne pas scorer beaucoup n’est pas forcément synonyme de mauvais match ". Dans le remake de la dernière demi-finale de play-off, les "Jaunes" auront bien besoin de l’apport de Chloé – elle avait inscrit 33 points lors de la manche retour, remportée. "C’est un plaisir de jouer contre une grosse cylindrée comme Ciney. Nous avions sorti une belle prestation collective, alors qu’il nous manquait quatre joueuses, en jouant sans pression. On n’a rien à perdre et on ne les manie jamais aussi bien que quand on ne s’entraîne pas. Mardi soir, nous avons eu team building à la place de l’entraînement." Les Condrusiennes sont prévenues.