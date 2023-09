Rochefort va souffler ce week-end, Aische et Arquet prêts pour le derby

Au repos ce week-end vu que son adversaire joue en coupe de Belgique vendredi soir à Ostende, Rochefort se rendra à Ganshoren mercredi soir (18 h). En attendant, Jeffrey Rentmeister a programmé deux grosses séances, lundi et vendredi, avant de laisser ses joueurs souffler. "Ça fera du bien à tout le monde, précise le préparateur physique, Julien Lallemant. On sort d’une grosse préparation et d’une semaine avec trois matchs."

D3 ACFF

Aische

Aische se rendra à Arquet pour viser un 9 sur 9 toujours privé de Meyric Catinus qui purgera sa deuxième de ses trois journées de suspension. Brandon Thirot soigne une élongation et reste indisponible encore une bonne semaine au moins. Quant à Recep Turhan, il devrait reprendre normalement la semaine prochaine. "Le reste de mon noyau est opérationnel", souligne le coach Jérôme Patris. Y compris Nico De Maeyer qui se plaignait d’une douleur musculaire samedi.

Arquet

Jean Mathieu et Giresse Mwemwe se sont contentés de trottiner mardi lors du premier entraînement de la semaine. "Vraiment par sécurité, rassure Denis Sulejman. Ils seront sélectionnables." Par contre, si Julien Vanderreycken a recommencé à courir, il faudra encore un peu de temps avant de le revoir à 100%. "Mais les résultats de l’examen de son genou sont rassurants, on craignait une grave blessure et ce n’est qu’une entorse, ajoute son entraîneur. Quant à Yedidia Vuza, il devrait s’entraîner normalement avec le groupe dès la semaine prochaine." Arthur Mathieu est apte.

Tamines

Abdou Boukamir revient de suspension pour la venue de Manage, dimanche. Si tous les nouveaux joueurs sont désormais qualifiés, par contre, Saïd Khalifa devra se passer de Kevin Vanhorick qui souffre d’une microdéchirure à la cuisse.

Ciney

Diminué par une blessure à la cheville depuis la reprise et soigné par infiltration, Édouard Dehon a pu se réentraîner normalement ce mardi. "Et tout s’est bien passé, se réjouit Manu Rousselle. On verra comment ça va réagir dans les prochains jours, sans prendre de risque dimanche à Braine." Le jeune transfert venu de l’Olympic, Simon Berger a aussi repris après une petite contracture. Par contre, Simon Marrazza est toujours en revalidation alors que Tom Antoine a essayé de reprendre, sans grand succès après avoir reçu un coup sur le gros orteil la semaine dernière.

Couvin/Mariembourg

La claque infligée par le Crossing (1-7) a obligé l’entraîneur fagnard à réagir dès lundi à l’entraînement. "J’ai pris la parole durant 45 minutes pour remettre les joueurs devant leurs responsabilités, explique Joël Van den Noortgate. Il était important de rapidement remettre l’église au milieu du village. Dans la foulée, ils se sont bien entraînés. Et mardi, lors de la séance de préparation physique, ils étaient aussi très concernés. J’espère une réaction à St-Symphorien samedi." Si William Virgo rentre de suspension, le T1 verra s’il peut compter sur Noa Mungongo, monté au jeu dimanche et incertain après un souci musculaire. Il attend aussi des nouvelles de David Kabamba (incertain) et de Nassim Chamkha, malade en début de semaine. Exclu face à Crossing, ce dernier est sélectionnable vu qu’il a pris une rouge directe.

"William Kouakou en a terminé avec ses examens et sera plus opérationnel, conclut Joël Van den Noortgate qui attend toujours la qualification du flanc gauche Michal Aouba. Administrativement, c’est un peu plus compliqué."