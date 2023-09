Pirot, Delrez, Carlier et Delleuse victorieux au rallye de la Semois

Pas de changements dans la dernière boucle où Pirot laissait le dernier scratch à Verstaen. Les positions restaient figées et Pirot rentrait en vainqueur à Bièvre avec 46 secondes d'avance sur Cunin et 1:05 sur Verstaen, venu en préparation de la suite de sa saison et auteur d'une journée brouillonne selon lui.

En D1-2-3, la lutte pour la victoire allait s'avérer très rude entre Thomas Delrez (Renault Clio) et Ludovic Sougnez (DS3 R3 Max). Les deux hommes se partageaient les meilleurs temps en matinée, mais l'après-midi allait totalement être à l'avantage de Delrez qui ne cédait que l'ultime chrono à Sougnez pour offrir la victoire, la deuxième après 2018, à sa copilote, la locale Mélissa Poncin, avec 19 secondes d'avance sur Sougnez.

"Thomas était tout simplement sur une autre planète, aujourd'hui!", reconnaissait Ludovic Sougnez, à l'arrivée. "On a gagné avec une Clio impeccable. Et pourtant, avant le départ, j'avais peur que la victoire ne soit pour la DS3 de Sougnez!", souriait Thomas sur le podium. Les frères Lejeune, Jean-Yves et Richard, plaçaient leur Peugeot 208 sur la 3e marche du podium à 2:15 des vainqueurs, 5 secondes devant Laurent Mottet (Peugeot 306). "Les temps de Thomas sont bluffants!", soulignait Jean-Yves, admiratif. Alan Lemmens (Clio) complétait le Top 5. Notons aussi la belle bourre que se sont tirée tout au long de la journée, Didier Jaminet (Clio) et Quentin Duterme (306), celui-ci l'emportant d’une seconde!

C'était la fête aussi du côté des Historiques, avec pas moins de 40 autos au départ. Du côté des SR, l'écumage a été rapide avec les abandons rapides des Escort de Pascal Regnier, Didier Jons, Florian Collard et du vainqueur 2022, Rik Vannnieuwenhuyse. La victoire est ainsi revenue au jeune Thomas Carlier (BMW E30) dont c'était le premier rallye. Le garçon n'avait pas hésité à s'adjoindre les services d'un vieux renard, en la personne de Marc Sevrin. Les néerlandophones Michel Seys (Opel Kadett) et Nikolass Seys (Escort) ont terminé respectivement deuxième et troisième.