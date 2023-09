Namur: repos forcé ce week-end avant un programme chargé

Namur n’ira pas à Gand samedi soir mais s’y déplacera le mercredi 27. "Comme cinq joueurs de chez eux sont repris en sélection nationale, ils avaient le droit de demander le report, rappelle Cédric Fauré, pas très heureux de ce changement de programme. Gand à un énorme réservoir de joueurs, c’est n’importe quoi, surtout qu’on nous l’impose, sans pouvoir proposer une autre date. En attendant, on va se taper la route en semaine avec des gars qui travaillent. Et ça nous fera trois matchs en une semaine (dimanche contre l’Olympic, mercredi à Gand et dimanche contre Knokke). Bienvenu dans le monde des pros m’a ironiquement dit le président. " Prévenu fort tard, Cédric Fauré n’a pas prévu de match. "Il fait beau, je vais les laisser profiter en famille, ça fera du bien à tout le monde. Et puis quasi toutes les équipes jouent". Du côté de l’infirmerie, Sbaa, Chenkam et Gendebien vont progressivement revenir dans le parcours.