Mardi soir, une partie du groupe est partie s’entraîner à la Citadelle avec Émilien Gilbert pour une séance d’une heure de préparation physique. Les autres joueurs sont restés à Meux pour disputer un match amical contre Wépion (victoire 7-1). "C’était une équipe avec des joueurs de D2 et de P1 en manque de temps de jeu, explique Laurent Gomez. Du noyau A, il y avait Libertiaux qui voulait enchaîner un deuxième match dans les buts pour reprendre du rythme, Coquelle, Kinif, Gauchet, Baudoin et Renzulli. Tout s’est bien passé et ils ont quasi tous marqué."

Absent contre Stockay après son coup reçu au visage à l’Union, Van Hyfte s’est entraîné avec le préparateur physique. Il reste incertain. Mazy et Paulus (genou) sont les deux seuls joueurs actuellement indisponibles avant le déplacement à Habay. Un match programmé à 18h (départ du car à 14 h). Un an après le déplacement à Saint-Trond, les Meutis rêvent d’écrire une nouvelle page de leur histoire.

Onhaye

Marche gourmande tout le week-end, coupe de Belgique contre Harelbeke dimanche à 16h puis championnat mercredi au Crossing: les Walhérois n’auront guère le temps de souffler ces prochains jours. Comme il le rappelait déjà en début de semaine, Lionel Brouwaeys va donc veiller à la récupération et ne prendre aucun risque avec certains joueurs même si la possibilité de jouer une D1, deux ans après avoir défié Ostende, ne se présente pas chaque saison.

"Lambi a recommencé la course et on verra l’évolution au cours de la semaine, précise le coach onhaytois. On a encore deux séances d’ici dimanche, rien n’est encore décidé. Afflisio a fait son infiltration de sérum dans le genou et il reprendra la kiné lundi puis la course dans 15 jours. Pour le reste, tout le noyau est sélectionnable."