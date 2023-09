Hucorne, fer de lance de la jeunesse belgradoise

Un exemple de la formation belgradoise

À l’instar de son coach il y a une dizaine de jours dans nos colonnes, l’ailier parle avant tout de maintien. André, Depouhon et Thiry ayant mis les voiles, Belgrade doit trouver un nouvel équilibre, sur le terrain comme en dehors. "On faisait le lien entre les jeunes et les cadres la saison passée, en compagnie de Constant Davreux et Mehdi Cerquarelli. Cette année, nous aurons un nouveau rôle, avec un peu plus de responsabilités, même s’il reste encore des joueurs d’expérience. "

Malgré une infidélité de trois saisons (dont une en double affiliation) aux Verts, pour aller grappiller du temps de jeu en R2 à Beez, Florentin est un pur produit de la formation belgradoise, depuis ses débuts en U12, et l’exemple parfait pour décrire la volonté du club: "La transition de cette année est importante dans notre projet de formation. On sort beaucoup de jeunes et on doit montrer qu’on peut leur offrir des perspectives, Tout en se maintenant en nationale."

À côté de la D3, il est également inscrit en R2: "Avec Mehdi et Constant, nous irons donner un coup de main en fonction des besoins. On sera là pour apporter notre expérience, les aider à trouver des solutions et leur donner un peu plus d’assurance sur le terrain. Il faut souligner que le groupe tourne super bien sans nous", relève le prof d’éducation physique, qui s’investit aussi dans le coaching des jeunes. Il s’occupe principalement des U12, mais dispense aussi des entraînements en U10 et U14. Comme en senior, il a "un pied dans différentes catégories. C’est la meilleure manière de travailler pour amener de la continuité et optimiser la communication au sein du club."

Tirage des 16es de finale de coupe ce vendredi

Pas du tout stressé à l’idée de rencontrer une formation du top belge en 16es, le Belgradois est impatient de connaître l’issue du tirage au sort qui a lieu ce vendredi: "J’espère qu’on sera parmi les onze chanceux qui recevront une D1. Ce serait incroyable pour le club et pour ses jeunes, qui n’ont pas tous la possibilité d’aller à Charleroi ou à Liège pour voir jouer des pros. On en profitera un maximum sur le terrain ".