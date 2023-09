OTTIGNIES: Laviolette 2, Baillet 3, Snackaert 6, Laloux 12, Vermylen 9, Haesendonck 4, Pirlot 8, Fonteyn 13.

CINEY: Dhaens 0, C. Beguin 8, O. Begiun 0, Vanmeerbeeck 8, Ronveaux 6, Delire 4, Bechoux 26, Colin 0, Medjo-Nnengue 10, Vanhorsigh 0

C’est 2-4 après 3 minutes : les deux équipes ont eu du mal à ajuster. Ciney se montre le plus adroit : 2-8 (5e). Chloé Pirlot plante un triple pour clôturer ce quart-temps run and gun : 7-12. Ciney garde la main sur le ballon et fait directement 7-16. Un triple de Luna Snackaert fait 12-16 et l’agressivité défensive des Ottintoises leur permet d’y croire. Un triple de Vermylen et un autre de Laloux et les voilà aux commandes : 22-19. Les deux équipes courent toujours d’un panier à l’autre. Aucune ne craque et c’est 27-26 à la mi-temps. Le chassé-croisé reprend de plus belle mais cette fois, la patronne sur le terrain, c’est Mathilde Bechoux (34-39). La défense de Ciney a pris le dessus. Ottignies piétine. Bechoux fait 39-45 (28e) avant de planter une bombe. Ciney ne faiblit pas. Ottignies non plus : 44-50 (30e). Ottignies prend directement les choses en main pour revenir à 48-50. Ciney peut compter sur sa capitaine Constance Beguin pour calmer le jeu (51-55) malgré 5 fautes d’équipe. Ottignies aligne les lancers : 55 partout... Mathlide Bechoux, meilleure marqueuse (4x3) a senti le danger et Ciney se montre le plus efficace (57-62) pour conclure et jouer Sprimont au prochain tour.