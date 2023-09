Camille Daix pour le maximum des points à Rochefort

Cette réunion sur piste qui devait avoir lieu le 30 août a été remise à ce mercredi pour cause... de mauvais temps. Sous un soleil de plomb, 51 filles et garçons ont répondu à l'invite. Trois disciplines sont au menu: le scratch, l'élimination et la course aux points pour les catégories U8 à U19. Certains y débutent. Ainsi Alexandre Mahieu qui demande à un délégué: " Le scratch, c'est quoi ça? ". Avant de remporter l'éliminatoire en U10. Une chose que ne demande pas Camille Daix, en dominant sa série de la tête et des épaules dès le premier tour. Tout comme Yanis Molter, champion du Luxembourg en U15. En cadets et juniors, on assiste à une belle échappée organisée par Thibaut Warrant et Mageno Timmerman. Avec la victoire du premier précité. Augustin Maeck va bien tenter de rentrer, avant de devoir se contenter de la 3e place.