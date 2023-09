Le Roux, un quinqua qui continue de grandir

À l’origine, ce sont quelques habitants du village qui, après avoir participé à un tournoi sur la place d’Auvelais, le 1er mai, se persuadent de l’intérêt, pour les jeunes, de créer un club. Quelques semaines plus tard, il est porté sur les fonts baptismaux par Pol Doucet, Achille Flamand, Marc Vandermeiren, Georges Jans, Dewulf, Léon Demeure et Michel Dargent. "C’est sur base d’un livre, que ce dernier avait rédigé, que nous avons pu retracer les premiers pas du club", précise le dirigeant rovelien. Les fondateurs y vont de leur poche (500 francs chacun) pour assurer les débuts. On joue dans la cour de récréation, qui est asphaltée, puis éclairée.

La buvette installée… dans une morgue !

Le premier match officiel s’y dispute le 6 octobre 73, face à Belgrade, dans un championnat provincial qui compte vingt équipes, dont cinq féminines. On joue en 4 sets secs à l’époque et les deux équipes se quittent sur un score de 2-2.

Il faut aussi une buvette. Lors de la saison 74-75, on en emménage une… dans la morgue située dans la cour de l’école, avant de transformer le préau en y fixant des baies vitrées.

Un premier tournoi de Mini Volley est organisé le 8 mai 75. On trace sept terrains sur la place communale et, pour financier l’achat de tous les filets, les enfants vendent des billets de tombola. En 77-78, le club aligne pour la première fois une deuxième équipe. La A milite en P1 et termine championne, ce qui lui vaut d’accéder en nationale. Cette saison-là, le club évolue en salle, au collège Pie X de Châtelet, avant de passer à Auvelais. Le complexe sportif de Le Roux est, lui, inauguré lors de la campagne 82-83. Le club y accueillera des équipes néerlandophones la saison suivante, avant la scission de la Fédération en deux ailes linguistiques.

Trouver des créneaux

"Ce club a changé la physionomie de notre petit village et permis à beaucoup de ses habitants de passer de bons moments", évoquent les dirigeants actuels, qui aligneront cinq équipes seniores et trois en jeunes, cette saison. "On enregistre de bons retours par rapport à notre investissement", signale le président. Seule ombre au tableau, la prochaine indisponibilité du hall omnisports de Sart-St-Laurent, qui va être entièrement reconstruit (le début des travaux est programmé au printemps 2024). "Nous y occupons quelques créneaux horaires, en plus de ceux du vendredi à Auvelais et des autres à Le Roux. Il faudra trouver une solution. Ce sera notre plus gros challenge, la saison prochaine."