Le retour de "Kiki" sur l’Hastrail

Pour cette édition 2023, les traileurs quittent Heer-sur-Meuse et prennent le départ à Lenne, entre Onhaye et Waulsort, pour des traces de 10, 22, ou 36 km. Et il suffit de regarder les chronos pour se rendre compte de la difficulté des parcours: pas moins de 55 minutes pour le vainqueur du 10 km, Davy Wattier. "Les deux premiers kilomètres sont roulants et en descente, dans des chemins et compagnes. Après, les choses sérieuses commencent. Nous entamons deux côtes entrecoupées de sentiers à travers tout. Ce n'est pas fauché, et ce sont les premiers qui font la trace pour les suivants. J'adore! L'équipe a concocté un superbe événement" raconte le vainqueur, qui s'impose avec une minute d'avance sur Thomas Carlier et près de 5 minutes sur Jérémie Chintinne. La première dame à rallier l'arrivée termine à une belle 12e place du classement scratch et s'appelle Aïcha Mathieu. Anne Baud'Huin et Kristel Dambroise complètent le podium.

C'est une reprise de la compétition, après des semaines un peu plus compliquées. Blessure, études, changement de coach, Mathias Anciaux semble bel et bien de retour. Il le prouve de la plus belle des manières, en s'imposant sur un 23 km pas piqué des vers, avec près de cinq minutes d'avance sur Thomas Perin. "C'est une première sur une telle distance,j'ai rarement dépassé les courses de 15 km. Je décide donc de démarrer prudemment, et je me détache vers le 12e km avec deux autres concurrents. Nous mettons chacun nos atouts dans la course et je parviens à l'emporter après un parcours avec des murs et des passages à travers tout", raconte, tout sourire, le Winennois. Charlil Decock se montre la plus rapide chez les dames, après un peu plus de 3h d'effort pour les 23 km.

Il enchaîne les compétitions ces dernières semaines, et surtout les succès. Sur le 36 km, Adrien Vincent explose la concurrence et devance Grégoire Tilmant et Cédric Baillet. "J'adore ce genre de parcours où il faut ramper en dessous des troncs d'arbre, passer au-dessus, et peu de route. Longtemps avec Grégoire derrière Tim Vroman - finalement 4e, et qui mène pourtant durant les 3/4 du parcours - c'est dans la dernière côte que je parviens à le distancer, il est vraiment costaud", explique Adrien. Chez les dames, Aurillac Bourry décroche une belle 6e place au classement scratch.

Classements

10 km : HOMMES : 1. Wattier Davy 55:00, 2. Carlier Thomas 56:00, 3. Chintinne Jeremie 59:40, 4. Casse Mathieu 01:02:11, 5. Caron Clément 01:04:46 ; FEMMES : 12. Mathieu Aicha 01:09:01, 17. Baud'Huin Anne 01:12:12, 20. Dambroise Kristel 01:14:02, 24. Flecijn Mart 01:18:09, 25. Jossa Manon 01:19:58

23km : HOMMES : 1. Anciaux Mathias 02:47:57, 2. Perin Thomas 02:52:33, 3. Hazette Henri 02:56:09, 4. Mathey François 03:02:59, 5. Nys Daniël 03:07:06 ; FEMMES : 8. Decock Charlil 03:09:13, 13. Van De Walle Emilie 03:16:54, 33. Lechien Isabelle 03:53:28, 45. Cuisenaire Katheleen 04:05:50, 54. Impens Freya 04:23:35

36 km : HOMMES : 1. Vincent Adrien 04:09:59? 2. Tilmant Gregoire 04:18:15, 3. Baillet Cedric 04:34:32, 4. Vroman Tim 04:36:11, 5. Delobbe Pierre 04:37:27 ; FEMMES : 6. Bourry Aurillac 04:51:29, 18. Delobbe Marie 05:23:39, 19. Froidmont Danielle 05:23:42, 29. Beaussart Laura 05:58:49, 49. De Pelsemaerker Kristien 06:32:03