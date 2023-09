Victor Alexandre au triathlon de Gérardmer: "Le meilleur résultat de ma carrière"

Au programme, 1900 mètres de natation, 93 bornes de vélo - avec les plus beaux cols de la région et pas moins de 1900 mètres de dénivelé positif - et puis 21 kilomètres de course à pied. Au terme de 4h30 d'effort, à un peu moins de 7 minutes du vainqueur, Victor franchit la ligne d'arrivée à une exceptionnelle 4e place, le poing fermé, et la rage sur le visage. "J'attendais beaucoup de cette course car c'est la première de la saison où je me sens capable de faire quelque chose. Je visais clairement le top 10, et même le top 7 car les 7 premiers athlètes élites reçoivent des primes, mais au final, je suis ravi de cette 4e place. Elle a même une saveur de victoire pour moi car je n'aurais pas su faire mieux. C'est sans aucun doute le meilleur résultat de ma carrière", raconte Victor.

Si les progrès en natation, depuis qu'il a rejoint le Namur Olympique Club, sont bien là, la force du triathlète du TriGT reste le vélo. "Je parviens maintenant à sortir de la natation en gardant un peu plus le contact avec la tête de course. Je lui concède moins de temps qu'avant. Je sais qu'à vélo, je dois me donner, mais pas m'enflammer pour éviter de me cramer pour le reste de la course. Lorsque je pose le vélo, je ne suis qu'à un peu moins d'une minute de la tête de course. Conscient que la course à pied n'est pas mon point fort, je sais que je risque de perdre l'une ou l'autre place. Je souffre énormément, d'autant qu'il fait très chaud, mais je m'accroche à ma place, refusant totalement de faire moins bien que 5e. Et finalement, ça passe! Je sais maintenant ce que je dois travailler, la course, sans délaisser les autres disciplines, pour me rapprocher du top niveau. Je vois déjà les progrès, depuis que je m'entraîne de manière plus réfléchie, plus scientifique, mais il y a encore du boulot", clôture Victor.

Annoncé dans les favoris de l'Openlakes, dans un peu moins de 15 jours, aux Lacs de l'Eau d'Heure, Victor va peut-être revoir ses plans. Avec cette 4e place à Gérardmer, il fait un bon dans le classement mondial et se retrouve maintenant invité sur des épreuves internationales, et notamment le Challenge San Remo, qui se déroule la semaine après l'Openlakes. Dilemme difficile pour le Lustinois, qui bouclera sa saison à l'Ironman de Cascais, au Portugal, en octobre.