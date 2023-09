Jeffrey Rentmeister (Rochefort) en a marre

Quelques jours après avoir libéré Boutgayout et Marvin Etienne, Jeffrey Rentmeister, le coach de Rochefort (D2 ACFF) veut mettre les points sur les "i" quant à ces décisions. "J’en ai marre qu’on vienne critiquer le club. On a accueilli Ismaël il y a deux ans. Il était en surpoids de 10 kg. Je l’ai aidé. Je lui ai pris rendez-vous chez un nutritionniste et pour ses problèmes aux ischios. Le staff établissait des programmes sur-mesure pour ses problèmes de poids, affirme le T1 rochefortois. Début juillet, Rentmeister déplorait une nouvelle fois le manque de professionnalisme de son joueur . Il n’avait perdu qu’1.5 kg. Il s’entraînait avec son téléphone en poche. Il ne répondait pas aux appels du staff. Il commençait à parler sur le dos de certains joueurs". Le staff a pris la décision à l’unanimité d’écarter l’ex-Stockali, le 15 août.